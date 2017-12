все новости группы







Dante







19 дек 2017 : Барабанщик DIMMU BORGIR в DANTE



сегодня



Барабанщик DIMMU BORGIR в DANTE Барабанщик DIMMU BORGIR Dariusz “Daray” Brzozowski опубликовал тизер нового проекта DANTE.



Watch the teaser below, and get more information on Dante here.





+0 -2









просмотров: 458