19 дек 2017



Новая песня CHTHONIC Полная версия композиции CHTHONIC "Souls Of The Revolution", в записи которой принимал участие вокалист LAMB OF GOD Randy Blythe, доступна для прослушивания ниже. Этот трек стал основной темой нового фильма "Tshiong".















