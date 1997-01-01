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*Chthonic*



19 дек 2017 : 		 Новая песня CHTHONIC

13 дек 2017 : 		 Главная тема из фильма о CHTHONIC

1 ноя 2016 : 		 Вокалиста CHTHONIC не пустили в Гонконг

29 июн 2016 : 		 CHTHONIC хотят выпустить ЕР

18 янв 2016 : 		 Вокалист CHTHONIC избран в законодательные органы Тайваня

10 авг 2014 : 		 CHTHONIC выступили с оркестром на WOA

21 июл 2014 : 		 CHTHONIC выступят с оркестром на WOA

10 янв 2014 : 		 Новый DVD CHTHONIC выйдет в феврале

30 окт 2013 : 		 CHTHONIC получили награды GOLDEN MUSIC

29 окт 2013 : 		 Новое видео CHTHONIC

22 авг 2013 : 		 Новое видео CHTHONIC

10 июл 2013 : 		 CHTHONIC выступили на открытии второго сезона по бейсболу на Тайване

10 июн 2013 : 		 Новое видео CHTHONIC

4 июн 2013 : 		 Новый альбом CHTHONIC доступен для прослушивания

27 май 2013 : 		 Новое видео CHTHONIC

8 май 2013 : 		 Новое видео CHTHONIC

22 апр 2013 : 		 Новая песня CHTHONIC

2 апр 2013 : 		 Обложка нового альбома CHTHONIC

16 фев 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления CHTHONIC

16 янв 2013 : 		 CHTHONIC приступили к записи

8 авг 2012 : 		 Скрипач TURISAS присоединился на сцене CHTHONIC

30 июл 2012 : 		 MARTY FRIEDMAN присоединился на сцене к CHTHONIC

20 ноя 2011 : 		 Новое видео CHTHONIC

23 окт 2011 : 		 Фронтмен LAMB OF GOD присоединился на сцене к CHTHONIC

6 сен 2011 : 		 Акустика от CHTHONIC

1 сен 2011 : 		 Про-шот с выступления CHTHONIC

30 авг 2011 : 		 Новый альбом CHTHONIC доступен для прослушивания

7 июл 2011 : 		 Новое видео CHTHONIC

8 июн 2011 : 		 Новое видео CHTHONIC

1 апр 2011 : 		 CHTHONIC выпустят новый альбом в июне

19 сен 2010 : 		 Трейлер к новому синглу CHTHONIC

7 сен 2010 : 		 CHTHONIC записали кавер-версию JUDAS PRIEST

28 июл 2009 : 		 Новое видео CHTHONIC в сети

27 июн 2009 : 		 Новая песня от CHTHONIC

3 июн 2009 : 		 CHTHONIC выпускают в августе новый альбом

10 окт 2006 : 		 Вышел новый альбом CHTHONIC

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|||| 19 дек 2017

Новая песня CHTHONIC

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Полная версия композиции CHTHONIC "Souls Of The Revolution", в записи которой принимал участие вокалист LAMB OF GOD Randy Blythe, доступна для прослушивания ниже. Этот трек стал основной темой нового фильма "Tshiong".

Listen To New CHTHONIC Song






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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Alex6669930
19 дек 2017, 23:22		чет новость так поздно вышла, что уже баян

LU---
20 дек 2017, 00:17		Да музыка уж слишком поздно такая,да ещё с .........домашним звуком:-)


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