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*War of Thrones*



19 дек 2017 : 		 Дебютный альбом WAR OF THRONES выйдет весной

11 мар 2014 : 		 WAR OF THRONES готовы к новой битве

14 июл 2012 : 		 WAR OF THRONES готовы к выступлению

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|||| 19 дек 2017

Дебютный альбом WAR OF THRONES выйдет весной

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WAR OF THRONES заключили соглашение с Sonic Night Music Club и выпустят дебютную работу, получившую название "Conflict In Creation", девятого марта. За сведение отвечал James Fox, Sweet Spot Studio, Seminole, Florida, а мастеринг провел Maor Appelbaum (HALFORD, ARMORED SAINT, FAITH NO MORE) в Maor Appelbaum Mastering, California.

WAR OF THRONES Feat. Former Members Of CRIMSON GLORY, ROB ROCK: Debut Album Due In March








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