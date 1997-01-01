Дебютный альбом WAR OF THRONES выйдет весной

WAR OF THRONES заключили соглашение с Sonic Night Music Club и выпустят дебютную работу, получившую название "Conflict In Creation", девятого марта. За сведение отвечал James Fox, Sweet Spot Studio, Seminole, Florida, а мастеринг провел Maor Appelbaum (HALFORD, ARMORED SAINT, FAITH NO MORE) в Maor Appelbaum Mastering, California.
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