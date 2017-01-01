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*The Heard*



19 дек 2017 : 		 Новая песня THE HEARD

10 апр 2017 : 		 Бывшие участники CRUCIFIED BARBARA, DEATHSTARS в THE HEARD

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Новая песня THE HEARD

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Бывшая гитаристка CRUCIFIED BARBARA Klara "Force" Rönnqvist Fors, басистка Ida "Evileye" Stenbacka и барабанщица Nikki Wicked (a.k.a. Jannicke Lindström), вместе с басистом DEATHSTARS Jonas'ом "Skinny Disco" Kangur'ом (здесь он играет на гитаре) и вокалисткой Pepper Potemkin, основали новую команду THE HEARD. Дебютный сингл нового проекта, "White Lightning", доступен ниже.

THE HEARD Feat. Ex-CRUCIFIED BARBARA, DEATHSTARS Members: First Single 'White Lightning' Out Now






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