Новая песня THE HEARD

Бывшая гитаристка CRUCIFIED BARBARA Klara "Force" Rönnqvist Fors, басистка Ida "Evileye" Stenbacka и барабанщица Nikki Wicked (a.k.a. Jannicke Lindström), вместе с басистом DEATHSTARS Jonas'ом "Skinny Disco" Kangur'ом (здесь он играет на гитаре) и вокалисткой Pepper Potemkin, основали новую команду THE HEARD. Дебютный сингл нового проекта, "White Lightning", доступен ниже.
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).