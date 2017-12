все новости группы

















20 дек 2017



BRIAN TICHY выпустил рождественский альбом Brian Tichy (The Dead Daisies, Billy Idol, Whitesnake, Foreigner, Gilby Clarke, Pride & Glory) выпустил 11-трековый инструментальный рождественский альбом "Merry Tichmas". В качестве гостя в записи принимал участие Derek Sherinian (Sons Of Apollo, Black Country Communion, Dream Theater, Billy Idol):



"Santa Claus Is Coming To Town"

"Winter Wonderland"

"You’re A Mean One, Mr. Grinch"

"Here Comes Santa Claus"

"The Christmas Song"

"It’s The Most Wonderful Time Of The Year"

"A Holly Jolly Christmas"

"The Little Drummer Boy"

"Rockin’ Around The Christmas Tree"

"Have Yourself A Merry Little Christmas"

"O Come, All Ye Faithful"













