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*Ozone Mama*



20 дек 2017 : 		 Новая песня OZONE MAMA

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Новая песня OZONE MAMA

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“Doppelganger", новая песня группы OZONE MAMA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Cosmos Calling", выход которого запланирован на 19 января:

“Evil Ways”
“Straight On Till Morning Light”
“Doppelganger”
“High Ride”
“Feel So Alive”
“Shout At The Sky”
“Cosmos Calling”
“Freedom Fighters”
“Cold Light Of Day”
“The Alchemist”
“Moon Pilot”

HungaryвЂ™s OZONE MAMA To Release New Album On Ripple Music; вЂњDoppelgangerвЂќ Single Streaming





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