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20 дек 2017
Новая песня OZONE MAMA
“Doppelganger", новая песня группы OZONE MAMA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Cosmos Calling", выход которого запланирован на 19 января:
“Evil Ways”
“Straight On Till Morning Light”
“Doppelganger”
“High Ride”
“Feel So Alive”
“Shout At The Sky”
“Cosmos Calling”
“Freedom Fighters”
“Cold Light Of Day”
“The Alchemist”
“Moon Pilot”
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