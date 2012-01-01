Фраза, имя группы
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Искусственный интеллект записал блэк-металлический альбом
[43]
Умер Уоррел Дэйн
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JUDAS PRIEST не будут включены в Зал Славы Рок-н-Ролла
[35]
JASON NEWSTED о METALLICA
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Видео с выступления голограммы DIO
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все новости группы
Mortillery
20 дек 2017
:
Концертное видео MORTILLERY
18 окт 2016
:
Новое видео MORTILLERY
11 май 2016
:
Новое видео MORTILLERY
27 апр 2016
:
Семплы новых песен MORTILLERY
31 мар 2016
:
Видео с текстом от MORTILLERY
4 мар 2016
:
Новый альбом MORTILLERY выйдет в мае
12 окт 2013
:
MORTILLERY представили нового гитариста
14 фев 2013
:
Обложка и трек-лист нового альбома MORTILLERY
28 июн 2012
:
Семплы нового альбома MORTILLERY
3 май 2012
:
Новая песня MORTILLERY
15 апр 2012
:
MORTILLERY на NAPALM RECORDS
20 дек 2017
Концертное видео
MORTILLERY
MORTILLERY опубликовали концертное видео на "Age Of Stone".
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Контакты
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).