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*Heavatar*



20 дек 2017 : 		 Видео с текстом от HEAVATAR

8 фев 2013 : 		 Новое видео HEAVATAR

25 янв 2013 : 		 Проект лидера VAN CANTO HEAVATAR на NAPALM RECORDS

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|||| 20 дек 2017

Видео с текстом от HEAVATAR

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HEAVATAR опубликовали официальное видео с текстом на песню "None Shall Sleep", которая взята из альбома "Opus II - The Annihilation", релиз которого намечен на 16 февраля на earMUSIC:

"None Shall Sleep"
"Into Doom"
"Purpose of a Virgin Mind"
"Hijacked by Unicorns"
"The Annihilation"
"Wake Up Now"
"A Broken Taboo"
"An Awakening"
"A Battle Against All Hope"
"A Look Inside"
"Metal Daze"
"The Look Inside" (Orchestral Version)

VAN CANTO Mastermind Stefan Schmidt's HEAVATAR To Release Opus II - The Annihilation In February; "None Shall Sleep" Lyric Video Streaming





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