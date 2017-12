20 дек 2017



Новое видео HYBORIAN "As Above, So Below", новое видео группы HYBORIAN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из переиздания альбома "Hyborian Vol. 1", выходящего 23 февраля:



“As Above, So Below”

“Maelstrom”

“Blood for Blood”

“Dead Lies Dreaming”

“Ajna”

“Dross”













+0 -0









просмотров: 91