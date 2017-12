21 дек 2017



DOKKEN сняли видео Классический состав DOKKEN — Don Dokken, George Lynch, Jeff Pilson и "Wild" Mick Brown — 19 декабря в Лос-Анджелесе сняли видео на новую песню "It's Just Another Day", которая будет включена в выходящий в ближайшее время CD/DVD релиз коллектива.







+3 -4



( 1 )





просмотров: 1096