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*Dokken*



21 дек 2017 : 		 DOKKEN сняли видео

8 ноя 2017 : 		 DOKKEN о новом альбоме DOKKEN

6 ноя 2017 : 		 DOKKEN дебютировали с новым гитаристом

24 окт 2017 : 		 DOKKEN нашли гитариста для тура

5 сен 2017 : 		 Видео с выступления DOKKEN

17 июл 2017 : 		 Видео с выступления DOKKEN

17 июл 2017 : 		 DOKKEN выпустят классическую запись в 2018 году

10 июл 2017 : 		 Видео с выступления DOKKEN

1 май 2017 : 		 JACK RUSSELL присоединился на сцене к DOKKEN

8 апр 2017 : 		 Концертный релиз DOKKEN выйдет в 2018

15 фев 2017 : 		 GEORGE LYNCH о новой песне DOKKEN

9 фев 2017 : 		 DOKKEN могут продолжить

31 янв 2017 : 		 GEORGE LYNCH о реюнионе DOKKEN

19 окт 2016 : 		 Видео с выступления DOKKEN

11 окт 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления DOKKEN

11 окт 2016 : 		 Реюниона классического состава DOKKEN больше не будет

9 окт 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления DOKKEN

7 окт 2016 : 		 Видео с выступления DOKKEN

5 окт 2016 : 		 Видео полного выступления DOKKEN

1 окт 2016 : 		 Видео с выступления DOKKEN

29 сен 2016 : 		 Видео с репетиции DOKKEN

18 авг 2016 : 		 Видео с выступления DOKKEN

10 авг 2016 : 		 DOKKEN выступят и в США

3 авг 2016 : 		 DOKKEN объявили даты выступлений

28 июн 2016 : 		 DOKKEN соберутся на шесть концертов

17 апр 2016 : 		 Видео с выступления DOKKEN

1 мар 2016 : 		 Видео с выступления DOKKEN

2 окт 2015 : 		 Классического реюниона DOKKEN не будет

24 авг 2015 : 		 DOKKEN вновь обсуждают воссоединение

10 июн 2015 : 		 Видео с выступления DOKKEN

8 июн 2015 : 		 Видео с выступления DOKKEN

30 апр 2015 : 		 DON DOKKEN о том, почему не состоится реюнион DOKKEN

22 мар 2015 : 		 Видео с выступления DOKKEN

26 янв 2015 : 		 GEORGE LYNCH рассказал о причинах распада классического состава DOKKEN

10 ноя 2014 : 		 Mark Boals в DOKKEN

14 май 2013 : 		 Видео с выступления DOKKEN

29 дек 2012 : 		 Гитарист DOKKEN будет восстанавливаться до мая

28 дек 2012 : 		 Гитаристу DOKKEN сделали операцию

14 ноя 2012 : 		 Бывший барабанщик DOKKEN признал себя виновным в пьяной езде на гольф-каре

4 окт 2012 : 		 Станет ли новый альбом DOKKEN последним?

21 сен 2012 : 		 Новое видео DOKKEN

12 сен 2012 : 		 EPK от DOKKEN

2 сен 2012 : 		 Семплы новых песен DOKKEN

28 авг 2012 : 		 Детали нового альбома DOKKEN

19 июл 2012 : 		 SEBASTIAN BACH присоединился на сцене к DOKKEN

23 май 2012 : 		 Семпл нового трека DOKKEN

17 май 2012 : 		 Видео с выступления DOKKEN

11 май 2012 : 		 Новый альбом DOKKEN выйдет осенью

19 апр 2012 : 		 Видео с выступления DOKKEN

23 мар 2012 : 		 Обложка нового альбома DOKKEN

19 фев 2012 : 		 Название нового альбома DOKKEN

24 ноя 2011 : 		 DOKKEN на FRONTIERS RECORDS

11 апр 2010 : 		 Семплы новой компиляции DOKKEN

11 мар 2010 : 		 Трек-лист нового сборника DOKKEN

25 фев 2010 : 		 George Lynch заявил, что «оговорился», когда сообщил о реюнионе классического состава DOKKEN

23 фев 2010 : 		 DOKKEN воссоединятся в классическом составе для записи альбома и тура

27 янв 2010 : 		 Доступен новый сингл DOKKEN

12 дек 2009 : 		 Новый сингл DOKKEN выйдет в начале 2010 года

21 авг 2009 : 		 Новый сборник DOKKEN выйдет в октябре

11 фев 2008 : 		 Новый альбом DOKKEN выйдет в апреле

12 дек 2007 : 		 Доступна новая песня DOKKEN

2 ноя 2006 : 		 DOKKEN подписали контракт с Frontiers Records

22 окт 2006 : 		 Бывший гитарист DOKKEN создает новый проект

9 май 2006 : 		 DOKKEN: Планы на будущее

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DOKKEN сняли видео

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Классический состав DOKKEN — Don Dokken, George Lynch, Jeff Pilson и "Wild" Mick Brown — 19 декабря в Лос-Анджелесе сняли видео на новую песню "It's Just Another Day", которая будет включена в выходящий в ближайшее время CD/DVD релиз коллектива.

Classic DOKKEN Lineup Films Video For New Song 'It's Just Another Day'



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

MadMike1
22 дек 2017, 08:29		И где?


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