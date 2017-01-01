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*Coreleoni*



21 дек 2017 : 		 Новая песня CORELEONI

14 ноя 2017 : 		 Вокалист RAINBOW и гитарист GOTTHARD в CORELEONI

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Новая песня CORELEONI

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"Walk On Water", новая песня группы CORELEONI, основанной гитаристом GOTTHARD Leo Leoni при участие вокалиста Ronnie Romero (LORDS OF BLACK, RAINBOW), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Greatest Hits - Part 1", выход которого запланирован на 23 февраля на Frontiers Music Srl.

Трек-лист:

01. Il Padrino
02. Firedance
03. Downtown
04. Higher
05. Get It While You Can
06. In The Name
07. Let It Be
08. All I Care For
09. Walk On Water
10. Here Comes The Heat
11. Tell No Lies
12. Ride On
13. Anytime Anywhere
14. El Traidor (bonus track; CD edition only)

CORELEONI Feat. GOTTHARD Guitarist, RAINBOW Singer: 'Walk On Water' Video Premiere






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