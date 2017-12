все новости группы







Atomwinter







24 дек 2017 : Новая песня ATOMWINTER



сегодня



Новая песня ATOMWINTER "Necromancer", новая песня группы ATOMWINTER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Catacombs", выход которого запланирован на девятое февраля:



"Intro"

"Catacombs"

"Dark Messiah"

"Sadistic Intent"

"Ancient Rites"

"Gathering of the Undead"

"Carved in Stone"

"Necromancer"

"Morbid Lies"

"Funeral of Flesh"











+1 -2









просмотров: 147