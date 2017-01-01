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*Atomwinter*



24 дек 2017 : 		 Новая песня ATOMWINTER

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Новая песня ATOMWINTER

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"Necromancer", новая песня группы ATOMWINTER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Catacombs", выход которого запланирован на девятое февраля:

"Intro"
"Catacombs"
"Dark Messiah"
"Sadistic Intent"
"Ancient Rites"
"Gathering of the Undead"
"Carved in Stone"
"Necromancer"
"Morbid Lies"
"Funeral of Flesh"

Germany's ATOMWINTER To Release Catacombs Album In February; "Necromancer" Track Streaming




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