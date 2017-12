сегодня



Видео с текстом от ALDARIA ALDARIA опубликовали официальное видео с текстом на песню "When The Time Has Come", все средства от продажи которой будут направлены на исследования по борьбе с раковыми заболеваниями.



Состав:



Vocals: Chris Bay (Freedom Call), Ralf Scheepers (Primal Fear), Ola Halen (ex-Insania Stockholm), Yannis Papadopoulos (Beast In Black) Mike Livas, Victor Emenka (Soulspell) Terje Harøy (Pyramaze) Siegfried Samer (Dragony), Todd Michael Hall (Riot V), David Åkesson (Qantice).



Guitars: Frode Hovd (Aldaria), Christer Harøy (Divided Multitude) Thobbe Englund (ex-Sabaton) Lars Rettkowitz (Freedom Call), Jimmy Hedlund (Falconer).



Bass: Ronnie König (Signum Regis).



Orchestration: Peter Crowley’s Fantasy Dream & Frode Hovd.



Drums: Morten Gade Sørensen (Pyramaze).











