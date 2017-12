сегодня



Новый альбом LENORE S. FINGERS выйдет весной LENORE S. FINGERS выпустят новую работу, получившую название "All Things Lost On Earth", 23 марта на My Kingdom Music. Мастерингом материала занимался Simon Jameson в BlackArt Audio Studio, Liestal, Switzerland.







+0 -2









просмотров: 152