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*Ministry*



24 дек 2017 : 		 Видео с выступления MINISTRY

11 дек 2017 : 		 Новое видео MINISTRY

20 ноя 2017 : 		 SIN QUIRIN о новом альбоме MINISTRY

27 сен 2017 : 		 MINISTRY на NUCLEAR BLAST

25 сен 2017 : 		 Видео исполнения новой песни MINISTRY

30 май 2017 : 		 MINISTRY исполнили новую песню

27 фев 2017 : 		 MINISTRY работают над новым материалом

9 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления MINISTRY

8 авг 2016 : 		 Лидер MINISTRY: «Трамп не страшный, он просто идиот!»

12 июл 2016 : 		 Музыканты STONE SOUR и PRONG поедут в тур с MINISTRY

10 мар 2016 : 		 Лидер MINISTRY: «Пугает не Трамп, а американская культура»

16 дек 2014 : 		 AL JOURGENSEN опубликовал не издававшуюся ранее песню MINISTRY

14 ноя 2014 : 		 Туровый состав MINISTRY 2015

17 июн 2014 : 		 Новый релиз MINISTRY выйдет в июле

4 фев 2014 : 		 Лидер MINISTRY в лечебнице

20 янв 2014 : 		 Лидер MINISTRY лечится от алкогольной зависимости

16 авг 2013 : 		 Новое видео MINISTRY

11 авг 2013 : 		 Новая песня MINISTRY

29 июн 2013 : 		 Первый тест нового MINISTRY

19 июн 2013 : 		 Детали нового альбома MINISTRY

17 июн 2013 : 		 EPK от MINISTRY

17 июн 2013 : 		 Видео с вечера памяти гитариста MINISTRY

30 май 2013 : 		 Новый DVD MINISTRY выйдет в августе

29 мар 2013 : 		 Новый альбом MINISTRY выйдет в сентябре

24 дек 2012 : 		 Лидер MINISTRY о смерти Майка Скатча

24 дек 2012 : 		 Умер гитарист MINISTRY, RIGOR MORTIS

5 авг 2012 : 		 Профессиональное видео всего выступления MINISTRY

29 июл 2012 : 		 Данные о здоровье лидера MINISTRY

29 июл 2012 : 		 Лидер MINISTRY попал в больницу

14 июн 2012 : 		 Новое видео MINISTRY

24 мар 2012 : 		 Новый альбом MINISTRY доступен для прослушивания

19 мар 2012 : 		 Новое видео MINISTRY

18 мар 2012 : 		 Новая песня MINISTRY

17 мар 2012 : 		 Новая песня MINISTRY

2 мар 2012 : 		 AL JOURGENSEN сказал, что закончит с MINISTRY после альбома и тура

22 янв 2012 : 		 Новый сингл MINISTRY выйдет в феврале

21 дек 2011 : 		 Долгожданный кантри-альбом основателя MINISTRY выйдет в 2012-м году

21 дек 2011 : 		 MINISTRY на AFM RECORDS

20 дек 2011 : 		 Обложка нового альбома MINISTRY

22 ноя 2011 : 		 Новый альбом MINISTRY выйдет в марте

7 авг 2011 : 		 MINISTRY возвращаются!

4 янв 2011 : 		 У гитариста MINISTRY нашли камни в почках

3 июн 2010 : 		 Новый сингл MINISTRY

7 янв 2010 : 		 В 2010 году выйдет фильм о MINISTRY "Fix: The Ministry Movie"

7 авг 2009 : 		 Альбом ремиксов от MINISTRY

19 авг 2007 : 		 MINISTRY рассказали об альбоме кавер-версий

15 авг 2007 : 		 Новое видео от MINISTRY

24 апр 2007 : 		 Доступна первая песня с альбома ремиксов MINISTRY

20 мар 2007 : 		 MINISTRY: альбом «Rio Grande Dub» выйдет в июне

27 ноя 2006 : 		 Последний альбом MINISTRY выйдет в сентябре 2007 года

4 июн 2006 : 		 Опубликован видеоклип MINISTRY "Lies Lies Lies"

27 май 2006 : 		 Фотография со съемок видеоклипа MINISTRY в сети

6 май 2006 : 		 Новый альбом MINISTRY можно послушать в сети

13 мар 2006 : 		 Подробности о новом альбоме MINISTRY

29 ноя 2005 : 		 MINISTRY: опубликованы фото в новом составе

19 окт 2005 : 		 Новый альбом MINSTRY выйдет в апреле

4 авг 2005 : 		 MINISTRY - RaNtologY

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Видео с выступления MINISTRY

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Видео с выступления MINISTRY, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2016, доступно для просмотра ниже.

MINISTRY Perform Live At Wacken Open Air 2016; Pro-Shot Video Of Three Songs Streaming






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