сегодня



Новое видео INQUISITION "From Chaos They Came", новое видео группы INQUISITION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома “Bloodshed Across The Empyrean Altar Beyond The Celestial Zenith“, выход которого состоялся 26 августа.











+3 -2



( 1 )





просмотров: 520