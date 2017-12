сегодня



Видео с текстом от DENIED DENIED опубликовали официальное видео с текстом на песню "Scarred Soul", которая взята из выходящего 13 февраля на Sliptrick Records альбома "Freedom Of Speech". В качестве гостей в записи принимали участие Chris Laney (Pretty Maids), Fredrik Folkare (Unleashed, Firespawn), Andreas Larsson и Madde Svärd. За оформление отвечал Alexander Lifbom, а трек-лист выглядит следующим образом:



"Alive"

"Don't You Know Me" (featuring Chris Laney)

"Scarred Soul"

"Domestic War"

"The Other Side"

"The Ferryman" (featuring Andreas Larsson)

"The Devil In Me"

"Three Degrees Of Evil"

"False Truth"

"Freedom Of Speech" (featuring Madde Svärd)

"Stay Hungry" (bonus track)











