Новый альбом DAMIAN WILSON и ADAM WAKEMAN выйдет зимой Damian Wilson (Headspace, Ayreon, ex-Threshold) и Adam Wakeman (Ozzy Osbourne, Black Sabbath, Snakecharmer) выпустят второй совместный альбом 16 февраля. В записи диска также принимали участие Andy Dunlop (Travis), Ash Soan (Adele, Robbie Williams), Tony Woollard и Haley Sanderson. Альбом будет доступен на CD и в цифровом варианте, а виниловая версия появится в марте.





Visit the campaign here. Tour dates:

18 - Tilburg, Netherlands - Paradox





