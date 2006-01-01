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*DARKSIDE TOP 2017 : Итоги года [121]
*JUDAS PRIEST не будут включены в Зал Славы Рок-н-Ролла [42]
*Умер Уоррел Дэйн [38]
*MANOWAR отменили шоу из-за отравления басиста [21]
*Музыканты DECAPITATED выпущены из тюрьмы [16]
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*Pearl Jam*



27 дек 2017 : 		 PEARL JAM сотрудничают с оригинальным барабанщиком

11 дек 2017 : 		 PEARL JAM выпустили игру

13 ноя 2017 : 		 PEARL JAM записали новую песню

22 сен 2017 : 		 Новая песня барабанщика PEARL JAM/SOUNDGARDEN

13 сен 2017 : 		 Винилы PEARL JAM выйдет осенью

9 сен 2017 : 		 Новая песня барабанщика PEARL JAM/SOUNDGARDEN

6 сен 2017 : 		 Барабанщик PEARL JAM/SOUNDGARDEN выпускает сольный альбом

22 авг 2017 : 		 Новый релиз PEARL JAM выйдет осенью

21 май 2017 : 		 Гитарист PEARL JAM о Крисе Корнелле

3 май 2017 : 		 Вышли ноты PEARL JAM

18 мар 2017 : 		 Один из ударников PEARL JAM не придет на церемонию

12 мар 2017 : 		 PEARL JAM пригласили всех ударников на церемонии ввода в Зал Славы

30 дек 2016 : 		 PEARL JAM пожертвовали 70 000 человеку, однажды спасшему Eddie Vedder'a

26 фев 2015 : 		 Выдан ордер на арест бывшего барабанщика PEARL JAM

1 июл 2014 : 		 Вокалист PEARL JAM выпил вина из обуви поклонницы

1 окт 2013 : 		 Трейлер нового альбома PEARL JAM

21 сен 2013 : 		 Новое видео PEARL JAM

24 авг 2013 : 		 Новое видео PEARL JAM

17 июл 2013 : 		 PEARL JAM исполнили новую песню

12 июл 2013 : 		 Новый альбом PEARL JAM выйдет в октябре

4 май 2013 : 		 Новый альбом PEARL JAM почти говтов

3 июн 2011 : 		 Работа над новым альбомом PEARL JAM идёт быстрее, чем ожидалось

29 апр 2011 : 		 Тизер документального фильма о PEARL JAM

23 мар 2011 : 		 Eddie Vedder из PEARL JAM выпустит сольный альбом и концертный DVD

20 мар 2011 : 		 PEARL JAM работают над новым альбомом

26 авг 2010 : 		 PEARL JAM отпразднуют 20-летие на благотворительном концерте

18 июл 2010 : 		 Новое видео PEARL JAM

23 июл 2009 : 		 Новый сингл PEARL JAM в сети

19 май 2009 : 		 Басист PEARL JAM ранен во время ограбления

7 май 2008 : 		 PEARL JAM начали записывать новый альбом

7 мар 2006 : 		 Новый сингл PEARL JAM доступен в Cети

12 сен 2002 : 		 Новые релизы PEARL JAM

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PEARL JAM сотрудничают с оригинальным барабанщиком

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PEARL JAM выпустили рождественский сингл для участников фан-клуба, в который вошла репетиционная запись "Alive", сделанная с оригинальным барабанщиком коллектива, Dave'ом Krusen'ом перед выступлением в рамках церемонии по введению в Зал славы Рок-н-ролла. Вторым треком сингла стала кавер-версия Chuck'a Berry "Around And Around".



PEARL JAM Reunites With Original Drummer DAVE KRUSEN For 2017 Edition Of Christmas Single





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