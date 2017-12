сегодня



PEARL JAM сотрудничают с оригинальным барабанщиком PEARL JAM выпустили рождественский сингл для участников фан-клуба, в который вошла репетиционная запись "Alive", сделанная с оригинальным барабанщиком коллектива, Dave'ом Krusen'ом перед выступлением в рамках церемонии по введению в Зал славы Рок-н-ролла. Вторым треком сингла стала кавер-версия Chuck'a Berry "Around And Around".

















+1 -2









просмотров: 339