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*Warrel Dane*



28 дек 2017 : 		 Барабанщик ARCH ENEMY о смерти Уоррела Дэйна

18 дек 2017 : 		 Последнее выступление Уоррела Дэйна

15 дек 2017 : 		 Музыканты SANCTUARY, NEVERMORE почтили память Уоррела Дэйна

13 дек 2017 : 		 Умер Уоррел Дэйн

20 сен 2017 : 		 Новый альбом WARREL DANE выйдет 2018

20 апр 2016 : 		 WARREL DANE старается больше не пить

20 окт 2015 : 		 WARREL DANE о новом сольнике и альбоме SANCTUARY

6 май 2015 : 		 Умер брат WARREL'a DANE'a

4 сен 2014 : 		 WARREL DANE запишет кавер-версии DEPECHE MODE, XTC

16 апр 2014 : 		 WARREL DANE исполнил NEVERMORE

13 янв 2013 : 		 Видео с выступления WARREL DANE

19 окт 2012 : 		 WARREL DANE примет участие в акустическом шоу с JONNY SMOKES

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Барабанщик ARCH ENEMY о смерти Уоррела Дэйна

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В ходе недавнего интервью Sticks For Stones у барабанщика ARCH ENEMY Daniel'a Erlandsson'a спросили о недавней смерти Уоррела Дэйна, на что он ответил:

«Было очень, очень печально об этом узнать. Мы ездили с ними по США — это был мой первый американский тур с AE, это было ещё когда у нас пел Johan Liiva, и мы ездили вместе, так что хорошо узнали этих парней и с того момента держали связь. Так что узнать о его смерти было очень, очень грустно...»





ARCH ENEMY Drummer Was






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