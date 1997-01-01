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Барабанщик ARCH ENEMY о смерти Уоррела Дэйна В ходе недавнего интервью Sticks For Stones у барабанщика ARCH ENEMY Daniel'a Erlandsson'a спросили о недавней смерти Уоррела Дэйна, на что он ответил:



«Было очень, очень печально об этом узнать. Мы ездили с ними по США — это был мой первый американский тур с AE, это было ещё когда у нас пел Johan Liiva, и мы ездили вместе, так что хорошо узнали этих парней и с того момента держали связь. Так что узнать о его смерти было очень, очень грустно...»























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