Вокалист CROWBAR о смерти Лемми Вокалист CROWBAR Kirk Windstein в недавнем интервью Hellbound.ca сказал, что день, в которой умер Лемми, был «одним из самых печальных дней его жизни».



«Мне пришло письмо в 6:06 CT. Я посмотрел на телефон, а мы только приехали домой, и письмо было от Phil'a: "Лемми умер", и ещё ушёл один из наших друзей, добавив, что месяц просто отстой. Я лишь смог выдавить: "О боже!". Рассказал жене, и та начала плакать...»



Kirk также рассказал, что впервые с музыкой MOTÖRHEAD познакомился в 16 лет:



«Первой записью MOTÖRHEAD, это был 1981, полагаю, была "No Sleep 'Til Hammersmith", я прочитал о ней в одной из самых постыдных рецензий в журналах, которые я когда-либо читал... Я стал слушать их и всё остальное, пока был в старшей школе, и мне на глаза попался журнал Circus или ещё что-то из того, что там тогда было, и там была небольшая заметка о группе, и они номинировали её на худшую команду или даже назвали их худшей группой в мире. И Лемми процитирован в этой заметки "We are the band that if we moved next door to you, your lawn would die", или что-то в таком духе. И тогда я решил: "Они, должно быть, тяжёлые". И мой отец, ему 77, хотите верьте, хотите нет, но его любимая группа JUDAS PRIEST, он любит IRON MAIDEN, он любит TWISTED SISTER, SAXON, ему нравится MOTÖRHEAD. Но он всегда был таким чистюлей, офисным планктоном в костюме-тройке. Но только внешне. Он возил нас на концерты PRIEST, он ходил на KISS и W.A.S.P. — он любит металл. Но я помню, как послушал "No Sleep 'Til Hammersmith", и это было очень сыро. И я спросил его: "Это слишком тяжело?" На что он ответил: "Не знаю, как насчёт тяжело, но то, что очень лязгающе, назовем это так, точно". Ну это и есть MOTÖRHEAD — самый сырой и рок-н-ролльный ансамбль в мире. И мы слушали их вместе. Потом вышел "Iron Horse" — это была первая запись, что меня зацепила. Я к тому, что я услышал "Ace Of Spades". Он его послушал и сказал: "О, вот это они жгут!", и я ответил: "Точно так!"».























