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*Crowbar*



28 дек 2017 : 		 Вокалист CROWBAR о смерти Лемми

1 ноя 2016 : 		 Новое видео CROWBAR

20 окт 2016 : 		 Новая песня CROWBAR

29 сен 2016 : 		 Новая песня CROWBAR

2 сен 2016 : 		 Новая песня CROWBAR

30 авг 2016 : 		 Обложка нового альбома CROWBAR

24 авг 2016 : 		 Новый альбом CROWBAR выйдет осенью

20 авг 2016 : 		 Взяла ли METALLICA идею оформления у CROWBAR?

19 июл 2016 : 		 Видео с выступления CROWBAR

14 июн 2016 : 		 JEFF GOLDEN был уволен из CROWBAR

6 июн 2016 : 		 В CROWBAR вернулся оригинальный басист

6 июн 2016 : 		 CROWBAR расстались с басистом

26 май 2016 : 		 CROWBAR в студии

18 апр 2016 : 		 KIRK WINDSTEIN о новом альбоме CROWBAR: «Он будет полон ярости и тяжести, как первые работы»

16 фев 2016 : 		 Гитарист CROWBAR обещает «ощущение возврата к корням»

29 янв 2016 : 		 CROWBAR начнут запись в феврале

8 янв 2016 : 		 Фронтмен CROWBAR обвинил Обаму в лицемерии

16 дек 2015 : 		 У CROWBAR есть четыре новые песни

8 сен 2015 : 		 CROWBAR работают над новым материалом

24 июл 2015 : 		 CROWBAR показывают, как играть 'Walk With Knowledge Wisely'

23 июн 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления CROWBAR

9 июн 2015 : 		 Видео с выступления CROWBAR

2 апр 2015 : 		 CROWBAR в сериале “Ghosts of the Road”

31 дек 2014 : 		 PAT BRUDERS ушел из CROWBAR после ультиматума от Kirk'a Windstein'a

26 дек 2014 : 		 Вокалист CROWBAR KIRK WINDSTEIN: «Хочу, чтобы KISS больше ничего не записывали»

15 ноя 2014 : 		 Профессиональное видео с выступления CROWBAR

20 окт 2014 : 		 Новое видео CROWBAR

31 май 2014 : 		 Новое видео CROWBAR

9 апр 2014 : 		 Новая песня CROWBAR

28 фев 2014 : 		 Новый альбом CROWBAR выйдет в мае

19 ноя 2013 : 		 CROWBAR в студии

1 окт 2013 : 		 CROWBAR нашли нового басиста

2 сен 2013 : 		 PATRICK BRUDERS покинул CROWBAR

18 апр 2012 : 		 Видео с выступления CROWBAR

8 фев 2011 : 		 Новый альбом CROWBAR доступен для прослушивания

3 фев 2011 : 		 EPK от CROWBAR

29 дек 2010 : 		 Новое видео CROWBAR

21 дек 2010 : 		 Новая песня CROWBAR

30 ноя 2010 : 		 Концертное исполнение двух новых песен CROWBAR

24 ноя 2010 : 		 Новая песня CROWBAR

23 ноя 2010 : 		 Семплы с нового альбома CROWBAR

21 ноя 2010 : 		 Название и дата выхода нового альбома CROWBAR

8 ноя 2010 : 		 Видео с выступления CROWBAR

4 сен 2010 : 		 CROWBAR начали запись

15 июн 2010 : 		 CROWBAR подписали контракт с E1 Music

9 июн 2010 : 		 CROWBAR представили две новые песни на концерте

28 дек 2009 : 		 CROWBAR расстались с гитаристом, объявлена замена

8 ноя 2009 : 		 CROWBAR запишут концерт

21 мар 2008 : 		 Альбомы CROWBAR будут переизданы

3 янв 2008 : 		 CROWBAR работают над новым материалом

16 ноя 2006 : 		 Видео CROWBAR "Slave No More" в сети

2 ноя 2006 : 		 CROWBAR : концертный DVD выйдет в январе

17 окт 2006 : 		 CROWBAR работают над концертным DVD

22 июл 2006 : 		 Альбом CROWBAR "Broken Glass" будет переиздан

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Вокалист CROWBAR о смерти Лемми

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Вокалист CROWBAR Kirk Windstein в недавнем интервью Hellbound.ca сказал, что день, в которой умер Лемми, был «одним из самых печальных дней его жизни».

«Мне пришло письмо в 6:06 CT. Я посмотрел на телефон, а мы только приехали домой, и письмо было от Phil'a: "Лемми умер", и ещё ушёл один из наших друзей, добавив, что месяц просто отстой. Я лишь смог выдавить: "О боже!". Рассказал жене, и та начала плакать...»

Kirk также рассказал, что впервые с музыкой MOTÖRHEAD познакомился в 16 лет:

«Первой записью MOTÖRHEAD, это был 1981, полагаю, была "No Sleep 'Til Hammersmith", я прочитал о ней в одной из самых постыдных рецензий в журналах, которые я когда-либо читал... Я стал слушать их и всё остальное, пока был в старшей школе, и мне на глаза попался журнал Circus или ещё что-то из того, что там тогда было, и там была небольшая заметка о группе, и они номинировали её на худшую команду или даже назвали их худшей группой в мире. И Лемми процитирован в этой заметки "We are the band that if we moved next door to you, your lawn would die", или что-то в таком духе. И тогда я решил: "Они, должно быть, тяжёлые". И мой отец, ему 77, хотите верьте, хотите нет, но его любимая группа JUDAS PRIEST, он любит IRON MAIDEN, он любит TWISTED SISTER, SAXON, ему нравится MOTÖRHEAD. Но он всегда был таким чистюлей, офисным планктоном в костюме-тройке. Но только внешне. Он возил нас на концерты PRIEST, он ходил на KISS и W.A.S.P. — он любит металл. Но я помню, как послушал "No Sleep 'Til Hammersmith", и это было очень сыро. И я спросил его: "Это слишком тяжело?" На что он ответил: "Не знаю, как насчёт тяжело, но то, что очень лязгающе, назовем это так, точно". Ну это и есть MOTÖRHEAD — самый сырой и рок-н-ролльный ансамбль в мире. И мы слушали их вместе. Потом вышел "Iron Horse" — это была первая запись, что меня зацепила. Я к тому, что я услышал "Ace Of Spades". Он его послушал и сказал: "О, вот это они жгут!", и я ответил: "Точно так!"».





CROWBAR






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