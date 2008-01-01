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Фестиваль IN FLAMES пройдет летом
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все новости группы
Warrant
28 дек 2017
:
Дочка вокалиста WARRANT записала кавер-версию хита WARRANT
10 май 2017
:
Вокалист WARRANT: «Джени благословил меня на эту роль»
5 май 2017
:
Новое видео WARRANT
21 апр 2017
:
Новая песня WARRANT
8 апр 2017
:
Новая песня WARRANT
8 апр 2017
:
Новое видео WARRANT
4 апр 2017
:
Видео с выступления WARRANT
25 мар 2017
:
Новая песня WARRANT
10 мар 2017
:
Обложка и трек-лист нового альбома WARRANT
10 фев 2017
:
Новая песня WARRANT
24 янв 2017
:
Название нового альбома WARRANT
10 ноя 2016
:
Видео с выступления WARRANT
7 ноя 2016
:
WARRANT готовятся к записи
11 окт 2016
:
Барабанщик WARRANT перенес операцию
12 авг 2016
:
WARRANT начнут запись в декабре
13 мар 2016
:
Гитарист WARRANT не одобрил обложку посмертного альбома JANI LANE'a
29 фев 2016
:
MICHAEL ANTHONY присоединился к вокалисту WARRANT
19 фев 2016
:
Сборник кавер-версий бывшего вокалиста WARRANT
16 фев 2016
:
У WARRANT есть пять песен
14 янв 2016
:
Видео от WARRANT
11 авг 2015
:
Видео с выступления WARRANT
18 май 2015
:
Видео с выступления WARRANT
16 июл 2014
:
Видео с выступления WARRANT
5 мар 2013
:
Вокалист WARRANT исполнил песню в акустике
1 мар 2012
:
Барабанщик WARRANT выпустил цифровой ЕР
17 дек 2011
:
Барабанщик WARRANT выпустил рождественнский альбом
13 дек 2011
:
Бывший вокалист WARRANT не оставил завещания
17 окт 2011
:
Новое видео WARRANT
6 окт 2011
:
Бывший вокалист WARRANT умер от алкогольного отравления
23 авг 2011
:
На месте смерти JANI LANE'а найдена загадочная записка
15 авг 2011
:
JANI LANE'а выгнали из отеля незадолго до смерти
14 авг 2011
:
WARRANT отдали дань уважения JANI LANE на концерте
14 авг 2011
:
Следствие пыталось установить причину, по которой экс-вокалист WARRANT находился в мотеле
13 авг 2011
:
Сестра Jani Lane'a (WARRANT): “Алкоголизм это не то, что он выбрал”
13 авг 2011
:
Менеджер Jani Lane'a (WARRANT): “Я потерял дорогого друга”
13 авг 2011
:
Полиция опубликовала новости о смерти Jani Lane'a (WARRANT)
13 авг 2011
:
WARRANT о JANI LANE
12 авг 2011
:
SLASH, ALICE COOPER, NIKKI SIXX, BRET MICHAELS почтили память JANI LANE (ex-WARRANT)
12 авг 2011
:
Умер бывший вокалист WARRANT
16 июн 2011
:
Бывший вокалист WARRANT работает над новым материалом
4 май 2011
:
Новое видео WARRANT
20 апр 2011
:
Семплы с нового альбома WARRANT
11 апр 2011
:
Обложка нового альбома WARRANT
11 апр 2011
:
Бывший вокалист WARRANT планирует тур и ЕР
25 фев 2011
:
Название нового альбома WARRANT
24 фев 2011
:
WARRANT начали сведение альбома
10 июл 2010
:
EPK от WARRANT
22 июн 2010
:
WARRANT исполнили новую песню на концерте
9 авг 2009
:
WARRANT начали запись альбома
8 апр 2008
:
WARRANT анонсировали первый концерт за 14 лет в оригинальном составе
сегодня
Дочка вокалиста
WARRANT
записала кавер-версию хита
WARRANT
Madison "Maddi" Lane, дочка вокалиста WARRANT Джени Лейна, опубликовала кавер-версию на один из хитов группы, "Heaven".
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).