28 дек 2017 : OVERHUNG на Test Your Metal Records



сегодня



OVERHUNG на Test Your Metal Records Израильская группа OVERHUNG заключила соглашение с лейблом Test Your Metal Records, на котором состоится перевыпуск дебютного альбома "Moving Ahead":



"Sex Machine"

"Insane"

"Waiting"

"I Don’t Believe Her"

"Through The Slime"

"Waste"

"I Am I"

"Must Drink"

"Casual Bitch"

"You Think You’re So Cool"













