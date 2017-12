сегодня



Вокалист AT THE GATES в SIGN OF CAIN "Bearing Eyes", новая песня группы SIGN OF CAIN, в состав которой входит вокалист AT THE GATES Tomas “Tompa” Lindberg, доступна для прослушивания ниже:



“Sign Of Cain”

“The Earth Collapses Behind”

“Path Of The Feeble”

“Thunders Never Followed”

“Scatter”

“Remembrance And Pain”

“Empires Ablaze With Unrest”

“Bearing Eyes”

“Again I Shed”













