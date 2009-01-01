сегодня



GUNS N' ROSES, METALLICA в списке лучших По сообщению Pollstar, U2 стали самой успешной по сборам в турне группой 2017 года, продав на свои концерты 2.71 миллиона билетов. На втором месте закрепились GUNS N' ROSES с 2.68 миллионами, а пятерку замкнула METALLICA с 1,5 миллионами билетов, уступившая третью и четвертую строчку COLDPLAY и Bruno Mars'y.















+6 -2









просмотров: 848

