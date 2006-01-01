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*DARKSIDE TOP 2017 : Итоги года [131]
*MANOWAR отменили шоу из-за отравления басиста [22]
*Вокалист JUDAS PRIEST опубликовал письмо из Зала Славы Рок-н-Ролла [14]
*Фестиваль IN FLAMES пройдет летом [12]
*Новая песня THERION [11]
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*Therion*



28 дек 2017 : 		 Трейлер нового альбома THERION

20 дек 2017 : 		 Новая песня THERION

11 дек 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома THERION

6 окт 2017 : 		 Новый альбом THERION выйдет зимой

9 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления THERION

11 фев 2015 : 		 Новое видео THERION

8 окт 2014 : 		 Вокалистка АРКОНА присоединилась на сцене к THERION

7 окт 2014 : 		 THERION в России: видеообращение к поклонникам

23 фев 2014 : 		 Трейлер нового релиза THERION

14 фев 2014 : 		 Фрагмент нового DVD THERION

6 фев 2014 : 		 Фрагмент нового DVD THERION

31 янв 2014 : 		 Трейлер нового DVD THERION

24 янв 2014 : 		 Выход новых релизов THERION отложен

14 янв 2014 : 		 Переиздание "Theli" THERION выйдет в феврале

9 дек 2013 : 		 Лидер THERION о новой опере

12 авг 2013 : 		 Новое видео THERION

4 июн 2013 : 		 Умерла бывшая бэк-вокалистка THERION

29 апр 2013 : 		 THERION представят оперу на концертах

29 сен 2012 : 		 Новые клипы THERION

26 сен 2012 : 		 THERION заключили лицензионную сделку с END OF THE LIGHT RECORDS на Северную Америку

17 сен 2012 : 		 Долговременные планы THERION

26 июн 2012 : 		 Закулисные съемки из тура по Латинской Америке THERION

14 фев 2012 : 		 Юбилейный тур THERION

12 сен 2011 : 		 Lori Lewis стала постоянным членом группы THERION

22 июн 2011 : 		 Видео полного концерта THERION

11 апр 2011 : 		 Новое видео THERION

18 фев 2011 : 		 THERION увековечены в настольной игре

19 ноя 2010 : 		 Фронтмен THERION: «Мы больше никогда не поедем в турне по США»

14 окт 2010 : 		 Новое видео THERION

10 окт 2010 : 		 Видео с концерта THERION

30 авг 2010 : 		 Изменения в концертном расписании THERION

26 авг 2010 : 		 SNOWY SHAW ушел из DIMMU BORGIR и вернулся в THERION

26 июл 2010 : 		 THERION объявили имя турового басиста

23 июл 2010 : 		 Басист THERION не примет участие в европейском турне

13 июл 2010 : 		 Snowy Shaw может присоединиться к DIMMU BORGIR

8 июл 2010 : 		 SNOWY SHAW покинул THERION

2 июл 2010 : 		 Обложка нового альбома THERION

24 июн 2010 : 		 Трек-лист нового альбома THERION

23 июн 2010 : 		 Новый гитарист в THERION

28 апр 2010 : 		 THERION завершили работу над альбомом

7 фев 2010 : 		 Название нового альбома THERION

20 ноя 2009 : 		 THERION работают над новым альбомом

26 авг 2009 : 		 Трейлер нового DVD THERION

8 май 2009 : 		 В THERION появились новые участники

23 апр 2009 : 		 Новый диск THERION появится в мае

19 апр 2008 : 		 Из THERION ушли трое музыкантов

19 дек 2007 : 		 Бывший вокалист CANDLEMASS спел вместе с THERION

12 дек 2007 : 		 Слудующий альбом THERION выйдет не раньше 2010 года

4 дек 2007 : 		 THERION: концерт в Будапеште будет снят для предстоящего DVD

14 ноя 2007 : 		 К THERION во время тура присоединится клавишник Ferdy Doernberg

22 окт 2007 : 		 Лидер THERION : "Отмены концертов не будет!"

22 окт 2007 : 		 Делюкс издание от THERION

18 сен 2007 : 		 THERION: опубликован сет-лист для предстоящего турне

12 сен 2007 : 		 THERION: новое видео в сети

18 июл 2007 : 		 THERION продлевают контракт с NUCLEAR BLAST RECORDS

20 июн 2007 : 		 Фронтмен THERION рассказывает о классическом шоу

29 май 2007 : 		 THERION : продолжение истории

29 май 2007 : 		 Snowy Shaw (THERION) принял участие в Гетеборгском проекте

27 май 2007 : 		 THERION : "Я больше никогда не буду играть вместе с BLIND GUARDIAN"

25 май 2007 : 		 Российские страдания THERION

21 май 2007 : 		 THERION объяснили задержку концерта в Москве

21 май 2007 : 		 THERION объявили о специальном туре, посвященном 20 летию группы

18 май 2007 : 		 THERION расстаются с вокалистом MATS'ом LEVÉN'ом, объявлена замена

17 ноя 2006 : 		 Подробности о новом альбоме THERION

25 окт 2006 : 		 Snowy Shaw (экс-KING DIAMOND) заявлен в качестве нового вокалиста THERION

20 окт 2006 : 		 Обнародованы название и обложка нового альбома THERION

17 окт 2006 : 		 THERION завершили сведение нового альбома

18 сен 2006 : 		 THERION закончили запись нового альбома

26 мар 2006 : 		 THERION: полный трек-лист "Celebrators Of Becoming"

23 мар 2006 : 		 Основатель THERION больше не будет петь

9 мар 2006 : 		 THERION выпускают 6-дисковую компиляцию

13 янв 2006 : 		 THERION начинают пре-продукцию нового альбома

11 дек 2005 : 		 Автограф-сессия THERION

7 окт 2005 : 		 THERION: записаны все песни для нового альбома

20 янв 2005 : 		 Уже в сети: серия каверов от THERION

24 сен 2002 : 		 THERION издает новый концертник

18 ноя 2001 : 		 Therion - тур по Южной Америке.

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Трейлер нового альбома THERION

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THERION опубликовали трейлер к новому альбому "Beloved Antichrist", выход которого намечен на второе февраля.

THERION Release Official Trailer #1 For Upcoming Beloved Antichrist Rock Opera





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