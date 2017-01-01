Музыканты FIREWIND, DANGER DANGER в ODYSSEY DESPERADO
Тридцатого марта на Lions Pride Music состоится релиз нового альбома проекта ODYSSEY DESPERADO, получившего название "Don't Miss The Sunset":
"Rush Of The Wave"
"You And Me Against The World"
"Cruisin'"
"Dreams Die Hard"
"Can't Live Without You"
"Oasis (In The Desert Of Your Soul)"
"Holding On To A Dream"
"Fragile"
"Tomorrow You'll Be Gone"
"Wings Of Silk"
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).