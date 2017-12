сегодня



Музыканты FIREWIND, DANGER DANGER в ODYSSEY DESPERADO Тридцатого марта на Lions Pride Music состоится релиз нового альбома проекта ODYSSEY DESPERADO, получившего название "Don't Miss The Sunset":



"Rush Of The Wave"

"You And Me Against The World"

"Cruisin'"

"Dreams Die Hard"

"Can't Live Without You"

"Oasis (In The Desert Of Your Soul)"

"Holding On To A Dream"

"Fragile"

"Tomorrow You'll Be Gone"

"Wings Of Silk"











