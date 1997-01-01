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*The Doors*



30 дек 2017 : 		 JERRY CANTRELL, KRIST NOVOSELIC выступили с THE DOORS

16 дек 2017 : 		 Концертный релиз THE DOORS выйдет зимой

17 сен 2017 : 		 Вышел бокс-сет с синглами THE DOORS

15 мар 2017 : 		 Юбилейная версия первого альбома THE DOORS выйдет весной

5 фев 2017 : 		 Музыканты HAWKWIND, ASIA, STYX в новом релизе гитариста THE DOORS

14 апр 2015 : 		 Сборник лучшего от THE DOORS выйдет на SACD

24 мар 2015 : 		 Переиздание THE DOORS выйдет в апреле

11 июн 2014 : 		 Музыканты DEEP PURPLE, DREAM THEATER, YES, FOREIGNER в трибьюте THE DOORS

22 май 2013 : 		 ALICE COOPER, SLASH, JOE SATRIANI, IAN ASTBURY о клавишнике THE DOORS

21 май 2013 : 		 Умер клавишник THE DOORS

27 сен 2012 : 		 Трейлер "Live At The Bowl '68" THE DOORS

25 июн 2012 : 		 Дэйв Борк приедет в Россию с музыкантами THE DOORS

20 мар 2012 : 		 Новое видео THE DOORS

11 янв 2012 : 		 Ранее неопубликованная песня THE DOORS

5 янв 2012 : 		 Премьера новой песни THE DOORS

6 апр 2011 : 		 PAUL RODGERS заявил, что THE DOORS хотели взять его вокалистом

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JERRY CANTRELL, KRIST NOVOSELIC выступили с THE DOORS

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JERRY CANTRELL, KRIST NOVOSELIC выступили с THE DOORS в рамках Museum of Pop Culture's Founders Award.





Watch JERRY CANTRELL, KRIST NOVOSELIC Perform With THE DOORS Members At MoPOP's 'Founders Award' Event






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Sunriser
30 дек 2017, 21:15		С одной стороны жаль, что они перестали существовать после Джимма...


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