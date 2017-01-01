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GIBSON подали иск против FUNKO По сообщению Law360, Gibson подали иск против Funko, изготовителя популярных игрушек серии Funky POP за незаконное использование дизайна их гитар. В иске, поданном на прошлой неделе в калифорнийский суд, утверждается, что незаконно был повторен дизайн инструментов на фигурках Slash (GUNS N' ROSES), Ace Frehley (KISS), Paul Stanley (KISS), Kirk Hammett (METALLICA) и James Hetfield (METALLICA).



Gibson утверждают, что связывались с Funko в октябре с предложением о заключении соглашения, но обсуждение не состоялось.















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