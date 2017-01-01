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GIBSON подали иск против FUNKO

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По сообщению Law360, Gibson подали иск против Funko, изготовителя популярных игрушек серии Funky POP за незаконное использование дизайна их гитар. В иске, поданном на прошлой неделе в калифорнийский суд, утверждается, что незаконно был повторен дизайн инструментов на фигурках Slash (GUNS N' ROSES), Ace Frehley (KISS), Paul Stanley (KISS), Kirk Hammett (METALLICA) и James Hetfield (METALLICA).

Gibson утверждают, что связывались с Funko в октябре с предложением о заключении соглашения, но обсуждение не состоялось.





GIBSON Sues FUNKO Over Unauthorized Use Of Guitar Designs In METALLICA, KISS, GUNS N' ROSES Figures



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

sergej3105
29 дек 2017, 18:02		те ещё евреи...

Aiming High
29 дек 2017, 20:57		какой-то бред.


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