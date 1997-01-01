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Вокалистка BUTCHER BABIES : «На сцену я надеваю больше одежды, чем многие надевают в церковь». Вокалистка BUTCHER BABIES: «На сцену я надеваю больше одежды, чем многие надевают в церковь».



Central Mo News недавно провели интервью с вокалистками BUTCHER BABIES Heidi Shepherd и Carla Harvey, ниже вы можете прочитать выдержки из этой беседы.



На вопрос, насколько лучше музыкальная индустрия стала принимать женщин-музыкантов по сравнению с тем временем, когда они только начали играть в группе, Carla ответила: «Я думаю, что они принимают нас лучше, потому что у них просто нет выбора, ведь сейчас в этом бизнесе появилось так много сильных женщин». Heidi добавила: «Да, когда мы начинали, их было совсем немного, и все такие говорили: "Ой, да ладно. Две девушки в метал-группе? Это бред". А потом, лет восемь спустя, появились сотни групп с женщинами в составе — одна, две, три, четыре, десять... не суть. И сейчас, определенно, все принимают женщин куда лучше. И внутри музыкальной индустрии тоже; большинство людей могут заметить и оценить трудолюбие и целеустремленность артиста; это подтверждает тот факт, что мы не были мимолетной вспышкой, и сейчас ей не являемся, мы пришли надолго и всерьез».



К вопросу о негативных комментариях касательно заявления Shepherd о том, что люди до сих пор продолжают чрезмерно "сексуализировать" ее группу. Heidi: «Реально, зачем это вообще читать? Честно говорю, все эти сайты созданы для того, чтобы люди туда заходили показать, насколько они мерзкие. Нас чрезмерно сексуализируют — и это уже не изменится. Люди такие, какие есть. Я могу выйти выступать в мешке из-под картошки. Да я на сцену надеваю больше одежды, чем многие надевают в церковь. В музыкальной индустрии есть женщины, которые носят меньше одежды, чем мы, но по какой-то причине именно нас до сих пор считают повернутыми на сексе. Это не изменится, и мне на это наплевать».



Когда интервьюер указал на то, что комментарии спровоцированы периодом, когда BUTCHER BABIES выступали топлес с сосками заклеенными лентой в стиле Wendy O. Williams (PLASMATICS), Heidi ответила: «Ну да, я это понимаю, но мы так выступали только шесть месяцев в 2011 году».























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