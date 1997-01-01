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*Butcher Babies*



5 янв 2018 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES: «На сцену я надеваю больше одежды, чем многие надевают в церковь».

30 окт 2017 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

16 окт 2017 : 		 Новая песня BUTCHER BABIES

5 окт 2017 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES: «Мы не справляемся с контролем над оружием»

30 сен 2017 : 		 Новая песня BUTCHER BABIES

19 сен 2017 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

9 сен 2017 : 		 Новая песня BUTCHER BABIES

30 авг 2017 : 		 Обложка нового альбома BUTCHER BABIES

14 авг 2017 : 		 BUTCHER BABIES хотят вернуть немного сексуальности

1 апр 2017 : 		 BUTCHER BABIES нашли барабанщика

26 мар 2017 : 		 BUTCHER BABIES приступили к записи

18 янв 2017 : 		 BUTCHER BABIES об участии в туре с MEGADETH

13 дек 2016 : 		 BUTCHER BABIES: «Мы соединили влияние BLACK SABBATH и SLIPKNOT, создав свой звук»

30 апр 2016 : 		 BUTCHER BABIES не нравится Дональд Трамп

25 апр 2016 : 		 BUTCHER BABIES готовы к созиданию

6 апр 2016 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES: «Мы показали "фак" всей музыкальной индустрии»

16 мар 2016 : 		 BUTCHER BABIES проведут лето в работе

11 мар 2016 : 		 Вокалистки BUTCHER BABIES бедны "как церковные мыши"

17 янв 2016 : 		 Вокалистки BUTCHER BABIES исполняют PANTERA, DROWNING POOL

21 дек 2015 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES о событиях в Париже

3 дек 2015 : 		 BUTCHER BABIES в акустике

31 окт 2015 : 		 BUTCHER BABIES готовят пиццу

28 окт 2015 : 		 Вокалистки BUTCHER BABIES приглашают в свой автобус

20 окт 2015 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

20 сен 2015 : 		 BUTCHER BABIES рассказали, почему больше не выступают топлесс

11 сен 2015 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES о нападках фаната

22 авг 2015 : 		 Новый альбом BUTCHER BABIES доступен для прослушивания

18 авг 2015 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES: «Печально, что женщины-музыканты не получают широкое признание»

29 июл 2015 : 		 Трек-лист нового альбома BUTCHER BABIES

12 июл 2015 : 		 Новая песня BUTCHER BABIES

2 июл 2015 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES: "Скептики стимулируют на свершения"

27 июн 2015 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

24 июн 2015 : 		 Видео полного выступления BUTCHER BABIES

15 июн 2015 : 		 BUTCHER BABIES о названии альбома

11 июн 2015 : 		 Новая песня BUTCHER BABIES

27 май 2015 : 		 BUTCHER BABIES: «Мы будем биться за название!»

22 май 2015 : 		 BUTCHER BABIES: «Наш лейбл ненавидит название альбома»

19 май 2015 : 		 BUTCHER BABIES выбрали первый сингл

14 апр 2015 : 		 BUTCHER BABIES: «Мы хотим, чтобы люди либо любили нас, либо ненавидели!»

4 апр 2015 : 		 BUTCHER BABIES завершили работу над альбомом

11 ноя 2014 : 		 BUTCHER BABIES "работают над честным альбомом"

23 окт 2014 : 		 BUTCHER BABIES исполнили кавер-версию S.O.D.

22 окт 2014 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

26 сен 2014 : 		 Семплы новых песен BUTCHER BABIES

9 сен 2014 : 		 Кавер-версия NAPOLEON XIV от BUTCHER BABIES

27 авг 2014 : 		 BUTCHER BABIES выпустят миньон с кавер-версиями THE OSMONDS, ZZ TOP

26 авг 2014 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES: «У нас кое-что выйдет в октябре»

29 июл 2014 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES выпускает книгу

19 июн 2014 : 		 BUTCHER BABIES отправились в студию

16 май 2014 : 		 Видео с выступления BUTCHER BABIES

9 янв 2014 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

6 сен 2013 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

4 июл 2013 : 		 Новый альбом BUTCHER BABIES доступен для прослушивания

22 июн 2013 : 		 Новая песня BUTCHER BABIES

7 июн 2013 : 		 Видео с текстом от BUTCHER BABIES

24 май 2013 : 		 Новый альбом BUTCHER BABIES выйдет в июле

29 янв 2013 : 		 Видео с выступления BUTCHER BABIES

7 янв 2013 : 		 Видео с выступления BUTCHER BABIES

23 ноя 2012 : 		 BUTCHER BABIES на CENTURY MEDIA RECORDS

27 июл 2012 : 		 BUTCHER BABIES о британском туре

13 июн 2012 : 		 Видео с выступления BUTCHER BABIES

25 май 2012 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

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Вокалистка BUTCHER BABIES: «На сцену я надеваю больше одежды, чем многие надевают в церковь».

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Вокалистка BUTCHER BABIES: «На сцену я надеваю больше одежды, чем многие надевают в церковь».

Central Mo News недавно провели интервью с вокалистками BUTCHER BABIES Heidi Shepherd и Carla Harvey, ниже вы можете прочитать выдержки из этой беседы.

На вопрос, насколько лучше музыкальная индустрия стала принимать женщин-музыкантов по сравнению с тем временем, когда они только начали играть в группе, Carla ответила: «Я думаю, что они принимают нас лучше, потому что у них просто нет выбора, ведь сейчас в этом бизнесе появилось так много сильных женщин». Heidi добавила: «Да, когда мы начинали, их было совсем немного, и все такие говорили: "Ой, да ладно. Две девушки в метал-группе? Это бред". А потом, лет восемь спустя, появились сотни групп с женщинами в составе — одна, две, три, четыре, десять... не суть. И сейчас, определенно, все принимают женщин куда лучше. И внутри музыкальной индустрии тоже; большинство людей могут заметить и оценить трудолюбие и целеустремленность артиста; это подтверждает тот факт, что мы не были мимолетной вспышкой, и сейчас ей не являемся, мы пришли надолго и всерьез».

К вопросу о негативных комментариях касательно заявления Shepherd о том, что люди до сих пор продолжают чрезмерно "сексуализировать" ее группу. Heidi: «Реально, зачем это вообще читать? Честно говорю, все эти сайты созданы для того, чтобы люди туда заходили показать, насколько они мерзкие. Нас чрезмерно сексуализируют — и это уже не изменится. Люди такие, какие есть. Я могу выйти выступать в мешке из-под картошки. Да я на сцену надеваю больше одежды, чем многие надевают в церковь. В музыкальной индустрии есть женщины, которые носят меньше одежды, чем мы, но по какой-то причине именно нас до сих пор считают повернутыми на сексе. Это не изменится, и мне на это наплевать».

Когда интервьюер указал на то, что комментарии спровоцированы периодом, когда BUTCHER BABIES выступали топлес с сосками заклеенными лентой в стиле Wendy O. Williams (PLASMATICS), Heidi ответила: «Ну да, я это понимаю, но мы так выступали только шесть месяцев в 2011 году».





BUTCHER BABIES' HEIDI SHEPHERD: I Wear More Clothes Onstage Than Most People Wear To Church






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