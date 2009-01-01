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Видео с текстом от бывшего вокалиста EXODUS Бывший вокалист EXODUS и нынешний фронтмен GENERATION KILL и FRAGILE MORTALS Rob Dukes опубликовал официальное видео с текстом на композицию "My Whole Life", которая взята из выпущенного в октябре первого сольного ЕР.























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