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MEGADETH "могут" начать запись в середине года MEGADETH предположительно планируют оказаться в студии в середине 2018 года, где приступят к записи нового альбома, релиз которого состоится в 2019 году. Лидер коллектива, Dave Mustaine, сообщил через Твиттер, что он "в процессе сбора идей".

















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