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*Marc Rizzo*



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MARC RIZZO выпускает сольную работу

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Гитарист SOULFLY и CAVALERA CONSPIRACY Marc Rizzo 30 марта на Combat Records/EMP Label Group/Amped и Combat/SPV выпустит новый, четвертый по счету, сольный альбом "Rotation", трейлер к которому доступен ниже. Продюсером материала был Chris "Zeuss" Harris (HATEBREED, SOULFLY, ROB ZOMBIE, CHIMAIRA), а за оформление отвечала Melody Myers (ESCAPE THE FATE). Трейлер к альбому доступен ниже.





SOULFLY Guitarist MARC RIZZO To Release 'Rotation' Solo Album In March






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