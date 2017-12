сегодня



Музыканты SEPTICFLESH, ABORTED, NERVECELL на новой песне DEMONSTEALER "Sculpting The Archetype", новая песня DEMONSTEALER, в записи которой принимали участники SEPTICFLESH, ABORTED, NERVECELL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Last Reptilian Warrior":



"The Grand Collapse Of Humanity" (featuring Kevin Paradis/Benighted)

"Sculpting The Archetype" (featuring Krimh/Septicflesh, Stefano/Aborted, Rami/Nervecell)

"The Perspective Of Evil" (featuring Romain Goulon/Necrophagist, Arran McSporran/Virvum)

"The Human Pestilence" (featuring David Diepold/Cognizance, Stefano/Hideous Divinity)

"No Victory In War" (featuring Kevin Paradis/Benighted, Shoi Sen/De Profundis)

"The Weak Shall Perish" (featuring David Diepold/Cognizance, Arran McSporran/De Profundis, Mendel/Aborted)

"The Last Reptilian Warrior"

+ to be announced bonus track featuring Dan Presland (Ne Obliviscaris)

















