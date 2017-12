сегодня



KILMARA работают над новым материалом KILMARA опубликовали видео о студийной работе, которая проходила в ноябре/декабре в Grapow Studios в Словакии. Новый диск получил название "Across The Realm Of Time" и будет выпущен в следующем году.









+0 -2









просмотров: 139