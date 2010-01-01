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Фронтмен ORPHANED LAND KOBI FARHI: «Мы вечно виним религию или политиков, но на самом деле, именно люди не хотят меняться». Фронтмен ORPHANED LAND KOBI FARHI: «Мы вечно виним религию или политиков, но на самом деле, именно люди не хотят меняться».



Выдержки из недавнего интервью вебзину "The Offering".



О концепции готовящегося студийного альбома "Unsung Prophets & Dead Messiahs":



Kobi: «Это протестный и очень злой альбом, основанный на "Аллегории пещеры", описанной греческим философом Платоном. Он создал эту аллегорию в ответ на то, что древние греки убили другого философа — Сократа. Платон не мог понять, как люди могли убить того, кто был истинным даром для всего человечества, как они могли убить того, кто обладал такими знаниями и мудростью. Он пришел к выводу, что подобное поведение людей диктуется тем, что они живут в пещере и вместо истинных вещей видят лишь их тени, эти тени становятся для людей истиной, и покидать пещеру они ни за что не хотят. Каждого, кто хочет вывести их оттуда, они убивают. Мы применили эту аллегорию к нынешней жизни. Каждый раз, когда появляется человек с революционными взглядами и сбирается вывести человечество из тьмы, человечество решает избавиться от него. Это может быть Махатма Ганди для индусов, Мартин Лютер Кинг для афро-американцев или Че Гевара для жителей Южной Америки, и многие другие примеры революционеров, убитых за свои идеи. Мы думаем, что Платон это древний пророк. Он написал это две с половиной тысячи лет назад, и сейчас это выглядит как пророчество. Все революционеры в итоге погибают, они словно мертвые мессии. Они будто зеркало для человечества, показывающее, что хоть мы и вечно виним религию или политиков, но на самом деле, именно люди не хотят меняться. Именно люди предпочитают оставаться во тьме. Это концептуальный альбом с большим протестом против всего этого».



О важности передачи идеи через музыку:



Kobi: «Это очень важно, потому что я считаю музыку величайшим оружием для передачи идеи. Музыка обладает способностью затрагивать людей и заставлять их задумываться, и мы всегда используем музыку как оружие, как позитивное оружие, чтобы заставить людей думать, чтобы дать им надежду. Я полагаю, что музыка это один из величайших даров человечеству».























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