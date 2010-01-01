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*Orphaned Land*



5 янв 2018 : 		 Фронтмен ORPHANED LAND KOBI FARHI: «Мы вечно виним религию или политиков, но на самом деле, именно люди не хотят меняться».

9 дек 2017 : 		 Вокалист BLIND GUARDIAN в новом видео ORPHANED LAND

30 ноя 2017 : 		 ORPHANED LAND опубликовали новый тизер

24 ноя 2017 : 		 Тизер к новому альбому ORPHANED LAND

27 окт 2017 : 		 Детали нового альбома ORPHANED LAND

12 сен 2017 : 		 Видео с выступления ORPHANED LAND

7 июл 2017 : 		 Новый альбом ORPHANED LAND выйдет зимой

16 май 2017 : 		 Концертное видео ORPHANED LAND

16 окт 2016 : 		 ORPHANED LAND переиздают два альбома

7 июл 2016 : 		 Фрагмент нового трека от музыкантов ORPHANED LAND и AMASEFFER

7 июн 2016 : 		 Музыканты ORPHANED LAND и AMASEFFER выпустят концептуальную запись об Аврааме

12 май 2015 : 		 ORPHANED LAND планируют выпустить новый материал в 2016 году

18 мар 2015 : 		 Редкие треки ORPHANED LAND выйдут на виниле

8 янв 2015 : 		 ORPHANED LAND вспомнили ушедший 2014 год

9 авг 2014 : 		 Новое видео ORPHANED LAND

10 янв 2014 : 		 ORPHANED LAND продолжат свою деятельность

10 янв 2014 : 		 ORPHANED LAND покинул гитарист

15 июл 2013 : 		 Новое видео ORPHANED LAND

28 май 2013 : 		 Новое видео ORPHANED LAND

21 май 2013 : 		 Видео с текстом от ORPHANED LAND

14 май 2013 : 		 Видео с текстом от ORPHANED LAND

23 апр 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ORPHANED LAND

25 мар 2013 : 		 ORPHANED LAND завершают работу над альбомом

13 янв 2013 : 		 ORPHANED LAND о записи альбома

5 янв 2013 : 		 ORPHANED LAND о записи альбома

31 дек 2012 : 		 Гитарист ORPHANED LAND подвел итоги года

30 дек 2012 : 		 ORPHANED LAND начали запись

25 авг 2012 : 		 Видео гитариста ORPHANED LAND

10 июл 2012 : 		 ORPHANED LAND станут гражданами Турции

12 июн 2012 : 		 ORPHANED LAND покинул гитарист

14 мар 2012 : 		 ORPHANED LAND получили турецкую Премию дружбы

11 мар 2012 : 		 Гитарист ORPHANED LAND дебютировал с сольным проектом

13 ноя 2011 : 		 ORPHANED LAND в акустике

3 ноя 2011 : 		 Фрагмент нового DVD ORPHANED LAND

9 сен 2011 : 		 ORPHANED LAND: металл-дипломаты в мусульманском мире

8 сен 2011 : 		 Гитарист ORPHANED LAND работает над сольным диском

17 авг 2011 : 		 Детали дебютного DVD ORPHANED LAND

30 июн 2011 : 		 Трейлер нового DVD ORPHANED LAND

22 июн 2011 : 		 Видео полного концерта ORPHANED LAND

26 дек 2010 : 		 Видео с выступления ORPHANED LAND

2 дек 2010 : 		 Видео с концерта ORPHANED LAND

3 ноя 2010 : 		 Steven Wilson на концертах ORPHANED LAND

28 окт 2010 : 		 Туровое издание последнего альбома ORPHANED LAND

12 окт 2010 : 		 ORPHANED LAND планируют DVD

2 июн 2010 : 		 Фронтмен ORPHANED LAND: «Разогрев у METALLICA запомнится навсегда»

21 май 2010 : 		 ORPHANED LAND выступили на складе CENTURY MEDIA RECORDS

10 фев 2010 : 		 Новое видео ORPHANED LAND

6 янв 2010 : 		 Очередная новая композиция ORPHANED LAND в сети

22 дек 2009 : 		 Еще один трек ORPHANED LAND

16 дек 2009 : 		 Новая песня ORPHANED LAND

4 дек 2009 : 		 Обложка нового альбома ORPHANED LAND

26 ноя 2009 : 		 Первый трейлер с нового альбома ORPHANED LAND

19 ноя 2009 : 		 Трек-лист нового альбома ORPHANED LAND

13 ноя 2009 : 		 Дата выхода нового альбома ORPHANED LAND

25 сен 2009 : 		 Новый альбом ORPHANED LAND выйдет в январе

8 сен 2009 : 		 Тизер нового альбома ORPHANED LAND

8 июн 2009 : 		 ORPHANED LAND и STEVEN WILSON в студии

16 мар 2009 : 		 ORPHANED LAND : студийный дневник в сети

14 ноя 2008 : 		 Гитарист ORPHANED LAND сломал ключицу

31 июл 2008 : 		 Вокалист ORPHANED LAND делится подробностями о новом альбоме

19 ноя 2007 : 		 Фронтмэн ORPHANED LAND пишет книгу

7 июн 2007 : 		 Израильский коллектив ORPHANED LAND продолжает работу над новым альбомом

13 апр 2006 : 		 Новый альбом ORPHANED LAND будет продюсировать Steven Wilson

23 ноя 2005 : 		 ORPHANED LAND расстались с клавишником

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Фронтмен ORPHANED LAND KOBI FARHI: «Мы вечно виним религию или политиков, но на самом деле, именно люди не хотят меняться».

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Фронтмен ORPHANED LAND KOBI FARHI: «Мы вечно виним религию или политиков, но на самом деле, именно люди не хотят меняться».

Выдержки из недавнего интервью вебзину "The Offering".

О концепции готовящегося студийного альбома "Unsung Prophets & Dead Messiahs":

Kobi: «Это протестный и очень злой альбом, основанный на "Аллегории пещеры", описанной греческим философом Платоном. Он создал эту аллегорию в ответ на то, что древние греки убили другого философа — Сократа. Платон не мог понять, как люди могли убить того, кто был истинным даром для всего человечества, как они могли убить того, кто обладал такими знаниями и мудростью. Он пришел к выводу, что подобное поведение людей диктуется тем, что они живут в пещере и вместо истинных вещей видят лишь их тени, эти тени становятся для людей истиной, и покидать пещеру они ни за что не хотят. Каждого, кто хочет вывести их оттуда, они убивают. Мы применили эту аллегорию к нынешней жизни. Каждый раз, когда появляется человек с революционными взглядами и сбирается вывести человечество из тьмы, человечество решает избавиться от него. Это может быть Махатма Ганди для индусов, Мартин Лютер Кинг для афро-американцев или Че Гевара для жителей Южной Америки, и многие другие примеры революционеров, убитых за свои идеи. Мы думаем, что Платон это древний пророк. Он написал это две с половиной тысячи лет назад, и сейчас это выглядит как пророчество. Все революционеры в итоге погибают, они словно мертвые мессии. Они будто зеркало для человечества, показывающее, что хоть мы и вечно виним религию или политиков, но на самом деле, именно люди не хотят меняться. Именно люди предпочитают оставаться во тьме. Это концептуальный альбом с большим протестом против всего этого».

О важности передачи идеи через музыку:

Kobi: «Это очень важно, потому что я считаю музыку величайшим оружием для передачи идеи. Музыка обладает способностью затрагивать людей и заставлять их задумываться, и мы всегда используем музыку как оружие, как позитивное оружие, чтобы заставить людей думать, чтобы дать им надежду. Я полагаю, что музыка это один из величайших даров человечеству».





ORPHANED LAND's KOBI FARHI: 'We Always Blame Religion Or Politicians, But It's The People Who Do Not Change'






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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Orthodox
5 янв 2018, 01:20		Сейчас какой-нибудь школотёнок вылезет и напишет "нииииит, то шо я писаю в лифте и деньги сворованные у мамы трачу на Ягуар, виноват лично патриарх!"

Voin of Valhalla
5 янв 2018, 01:25		Боже блядь которого нет, какие то Платоны, какие то Сократы... Да скажи ты прямо - большинство людей тупоголовые ленивые бесполезные хуесосы существующие п полуинстинктивном состоянии, и мы будем называть их так как они называются.
Ортодокс, не смеши меня. На дарксайде нету школьников. Просто потому что они сейчас все 1. В ВК 2. Не слушают метал в 80% количестве

Orthodox
5 янв 2018, 01:41		Voin of Valhalla, неужто 80% мяуталистов - седовласые обладатели виниловых проигрывателей, по вечерам, за бокалом бренди и сигарой, слушающие первопрессы Жудас Прист?!
P.S. "школота" нынче - не возрастная категория, а образ мышления.

sergej3105
5 янв 2018, 11:11		Насчёт "седовласости" не знаю, но путём математических вычислений, можно определить средний возраст мяуталистов - около 45 лет. (пик развития металла пришёлся на 80-е, и ежели тогда подросток становился тру-митализдом, сейчас таким должно быть не меньше 40-ка).


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