Обложка и трек-лист нового альбома SOLDIERS OF SOLACE SOLDIERS OF SOLACE опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "We Are Immortal", выход которого намечен на 26 января на Rock’N’Growl Records:



"Rude Awakening"

"We Are Immortal"

"Cold As A Stone"

"Naked Truth"

"Walk Tall"

"Circus Clown"

"Washed In Flames"

"Dear John"

"Freedom’s Children"

"Hannah"



