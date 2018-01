сегодня



MIKE PORTNOY и JOHN PETRUCCI вместе Бывший барабанщик DREAM THEATER Mike Portnoy опубликовал совместное фото с гитаристом DREAM THEATER, John'ом Petrucci, сопроводив все сообщением:



Happy New Year from MP & JP #givepeaceachance #carpediem Here's to a great 2018!











+3 -0



( 6 )





просмотров: 688