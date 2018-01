сегодня



SODOM отыграли юбилейный концерт 26 декабря к SODOM в рамках юбилейного концерта на сцене присоединились бывшие участники: Josef "Grave Violator" Dominik (1984-1985), Frank "Blackfire" Gosdzik (1986-1989) и Andy Brings (1991-1995):



01. In Retribution

02. In War And Pieces

03. An Eye For An Eye

04. Surfin' Bird / The Saw Is The Law

05. Belligerence

06. Among The Weirdcong

07. The Vice Of Killing

08. Sodomy And Lust

09. Masquerade In Blood

10. Proselytism Real

11. Witching Metal

12. Rolling Thunder

13. Napalm In The Morning

14. City Of God

15. Tired And Red

16. Caligula

17. Blasphemer (with Grave Violator)

18. Burst Command 'Til War (with Grave Violator)

19. Outbreak Of Evil (with Grave Violator)

20. Christ Passion (with Frank Blackfire)

21. Nuclear Winter (with Frank Blackfire)

22. Agent Orange (with Frank Blackfire)

23. Wachturm (with Andy Brings)

24. Sodomized (with Andy Brings)

25. Die Stumme Ursel (with Andy Brings)

26. Ausgebombt

27. Bombenhagel























