Новое видео LEAVES' EYES "Across The Sea", новое видео LEAVES' EYES, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Sign Of The Dragonhead", релиз которого намечен на 12 января на AFM Records:



01. Sign Of The Dragonhead

02. Across The Sea

03. Like A Mountain

04. Jomsborg

05. Völva

06. Riders On The Wind

07. Fairer Than The Sun

08. Shadows In The Night

09. Rulers Of Wind And Waves

10. Fires In The North

11. Waves Of Euphoria























просмотров: 259