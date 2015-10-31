7 янв 2018 :
|
Новое видео JUDAS PRIEST 'Lightning Strike'
17 дек 2017 :
|
Вокалист JUDAS PRIEST опубликовал письмо из Зала Славы Рок-н-Ролла
13 дек 2017 :
|
JUDAS PRIEST не будут включены в Зал Славы Рок-н-Ролла
7 дек 2017 :
|
BON JOVI обошли JUDAS PRIEST и стали первыми в голосовании на включение в Зал cлавы рок-н-ролла
28 ноя 2017 :
|
Обложка и отрывок нового альбома JUDAS PRIEST
23 окт 2017 :
|
Название нового альбома JUDAS PRIEST
13 окт 2017 :
|
Бывший гитарист JUDAS PRIEST попрощался с мечтой
9 окт 2017 :
|
Вокалист JUDAS PRIEST о новом альбоме
6 окт 2017 :
|
Вокалист JUDAS PRIEST о возможном воссоединении с K.K. DOWNING на церемонии в ЗСРнР
3 окт 2017 :
|
Andy Sneap о новом альбоме JUDAS PRIEST
2 окт 2017 :
|
Гитарист JUDAS PRIEST выставил свою машину на продажу
19 июл 2017 :
|
Мобильная игра от JUDAS PRIEST
26 июн 2017 :
|
Вокалист JUDAS PRIEST о десяти лучших альбомах
5 июн 2017 :
|
Запись нового альбома JUDAS PRIEST практически завершена
29 апр 2017 :
|
JUDAS PRIEST завершают работу над новым альбомом
1 апр 2017 :
|
JUDAS PRIEST на 'Vol. III - Hell Bent For Hollywood'
21 мар 2017 :
|
JUDAS PRIEST в студии
15 мар 2017 :
|
TOM ALLOM и ANDY SNEAP будут работать над новым альбомом JUDAS PRIEST
23 фев 2017 :
|
Гитарист JUDAS PRIEST на EMGtv
8 фев 2017 :
|
Гитарист JUDAS PRIEST о появлении в "American idol"
7 фев 2017 :
|
Вокалист JUDAS PRIEST: «Музыкально мы стараемся побывать там, где еще не были»
6 фев 2017 :
|
Вокалист JUDAS PRIEST о Зале славы рок-н-ролла
3 фев 2017 :
|
JUDAS PRIEST не спешат с выпуском альбома
1 фев 2017 :
|
Вокалист JUDAS PRIEST о выступлении с BABYMETAL
31 янв 2017 :
|
Вокалист JUDAS PRIEST о новом альбоме
28 янв 2017 :
|
Концертный трек JUDAS PRIEST
24 янв 2017 :
|
Вокалист JUDAS PRIEST о временах "Turbo": «У меня нос был постоянно в коксе»
21 янв 2017 :
|
Концертный трек JUDAS PRIEST
10 янв 2017 :
|
Концертный трек JUDAS PRIEST
22 дек 2016 :
|
Гитарист JUDAS PRIEST исполнил оригинальный трек
16 дек 2016 :
|
Переиздание JUDAS PRIEST выйдет зимой
24 ноя 2016 :
|
Гитарист JUDAS PRIEST на EMGtv
3 ноя 2016 :
|
JUDAS PRIEST начнут запись зимой
9 окт 2016 :
|
Профессиональное видео полного выступления JUDAS PRIEST 1991 года
25 сен 2016 :
|
Легендарные видео JUDAS PRIEST онлайн
10 авг 2016 :
|
Видео с выступления JUDAS PRIEST
19 июн 2016 :
|
Вокалист JUDAS PRIEST собирается "мочить металл!!"
9 май 2016 :
|
ROB HALFORD: "Вторых JUDAS PRIEST в мире нет!"
30 апр 2016 :
|
Вокалист JUDAS PRIEST не хочет повторяться
19 апр 2016 :
|
JUDAS PRIEST в студии
12 апр 2016 :
|
Бывший гитарист JUDAS PRIEST строит дом отдыха
11 апр 2016 :
|
ROB HALFORD'у очень нравится новый гитарист JUDAS PRIEST
6 апр 2016 :
|
ROB HALFORD: "Новый альбом JUDAS PRIEST выйдет в начале 2017 года"
2 апр 2016 :
|
JUDAS PRIEST не собираются на покой
23 мар 2016 :
|
Музыканты JUDAS PRIEST о новом концертном релизе
22 мар 2016 :
|
Гитарист JUDAS PRIEST: «Мы соберёмся на следующей неделе»
18 мар 2016 :
|
Фрагмент нового DVD JUDAS PRIEST
11 мар 2016 :
|
Фрагмент нового DVD JUDAS PRIEST
9 мар 2016 :
|
K.K. DOWNING о том, что могло бы вернуть его в JUDAS PRIEST
4 мар 2016 :
|
Фрагмент нового DVD JUDAS PRIEST
26 фев 2016 :
|
Фрагмент нового DVD JUDAS PRIEST
18 фев 2016 :
|
Профессиональное видео с выступления JUDAS PRIEST
16 фев 2016 :
|
Концертный релиз JUDAS PRIEST выйдет в марте
22 янв 2016 :
|
Видео с выступления JUDAS PRIEST
17 янв 2016 :
|
Видео с выступления JUDAS PRIEST
3 янв 2016 :
|
Бывший гитарист JUDAS PRIEST вспоминает свой репертуар
2 янв 2016 :
|
Видео с выступления JUDAS PRIEST
17 дек 2015 :
|
Видео с выступления JUDAS PRIEST
3 дек 2015 :
|
Гитарист JUDAS PRIEST: «Было бы здорово оказаться в студии в следующем году»
2 дек 2015 :
|
Видео с выступления JUDAS PRIEST
26 ноя 2015 :
|
Видео с выступления JUDAS PRIEST
19 ноя 2015 :
|
Видео с выступления JUDAS PRIEST
17 ноя 2015 :
|
Видео с выступления JUDAS PRIEST
9 ноя 2015 :
|
Видео с выступления JUDAS PRIEST
4 ноя 2015 :
|
Видео с выступления JUDAS PRIEST 31.10.2015
2 ноя 2015 :
|
Новый образ вокалиста JUDAS PRIEST
27 окт 2015 :
|
Басист JUDAS PRIEST: "Мы пока думаем, записывать ли новый альбом в начале 2016"
23 окт 2015 :
|
JUDAS PRIEST выпустят специальный ЕР
22 окт 2015 :
|
Видео с выступления JUDAS PRIEST
22 окт 2015 :
|
Видео с выступления JUDAS PRIEST
21 окт 2015 :
|
Вокалист JUDAS PRIEST: «Есть около 20 групп, которые прошли проверку временем»
11 окт 2015 :
|
Басист JUDAS PRIEST назвал 'Redeemer Of Souls' лучшим диском группы в истории
2 окт 2015 :
|
Вокалист JUDAS PRIEST призвал человечество "любить друг друга"
10 авг 2015 :
|
Фрагмент редкой кавер-версии JUDAS PRIEST
9 авг 2015 :
|
Басист JUDAS PRIEST считает Интернет и добром, и злом
29 июл 2015 :
|
Вокалист JUDAS PRIEST хотел бы запомниться слушателям, как автор хороших песен
27 июл 2015 :
|
ROB HALFORD об уходе из JUDAS PRIEST в начале 90-х
20 июл 2015 :
|
Гитарист JUDAS PRIEST: «Где-то в нас есть новый альбом»
16 июл 2015 :
|
Басист JUDAS PRIEST: «Мы будем продолжать играть, пока можем»
13 июл 2015 :
|
Вокалист JUDAS PRIEST: «Я написал "Before The Dawn" после первого разрыва»
28 июн 2015 :
|
Видео с выступления JUDAS PRIEST
19 июн 2015 :
|
Гитарист JUDAS PRIEST: «Мы обсуждаем создание нового альбома»
19 июн 2015 :
|
K.K. DOWNING о возможном выступлении с JUDAS PRIEST
14 июн 2015 :
|
JUDAS PRIEST получили награду Kerrang!
8 июн 2015 :
|
Видео полного выступления JUDAS PRIEST
7 июн 2015 :
|
JUDAS PRIEST в стиле фламенко
4 июн 2015 :
|
Видео с выступления JUDAS PRIEST
6 май 2015 :
|
Бывший гитарист JUDAS PRIEST вспоминает 1984 год
2 апр 2015 :
|
Гитарист JUDAS PRIEST на EMGtv
1 апр 2015 :
|
Кофе от JUDAS PRIEST
31 мар 2015 :
|
Очередная награда для JUDAS PRIEST
20 мар 2015 :
|
Видео от гитариста JUDAS PRIEST
15 мар 2015 :
|
Видео с выступления JUDAS PRIEST
8 мар 2015 :
|
Видео с выступления JUDAS PRIEST
4 мар 2015 :
|
Трейлер к новому релизу JUDAS PRIEST
26 фев 2015 :
|
Гитарист JUDAS PRIEST на EMGtv
23 фев 2015 :
|
Басист JUDAS PRIEST утверждает, что группа будет работать "пока кто-то из нас не даст дуба"
23 фев 2015 :
|
Вокалист JUDAS PRIEST сожалеет, что металл по-прежнему мужской и гетеросексуальный вид музыки
18 фев 2015 :
|
ROB HALFORD назвал свой любимый альбом JUDAS PRIEST
16 фев 2015 :
|
ROB HALFORD не возражает, чтобы его называли 'металлическим богом'
14 фев 2015 :
|
Басист JUDAS PRIEST утверждает, что "Redeemer Of Souls" - лучший из всех записанных группой альбомов
11 фев 2015 :
|
Колыбельные от JUDAS PRIEST
23 дек 2014 :
|
Концертный трек от JUDAS PRIEST
15 дек 2014 :
|
JUDAS PRIEST и STEEL PANTHER джемуют "Living After Midnight"
12 дек 2014 :
|
Тестирование аромата хэви-металла от бывшего гитариста JUDAS PRIEST
12 дек 2014 :
|
Бывший гитарист JUDAS PRIEST: "Не хочу, чтобы люди думали, будто я бросил заниматься музыкой"
11 дек 2014 :
|
Бывший гитарист JUDAS PRIEST представил аромат хэви металла
11 дек 2014 :
|
Переиздание классического альбома JUDAS PRIEST выйдет в марте
6 дек 2014 :
|
Вокалист JUDAS PRIEST: "У нас ещё хватает идей, которые мы хотим осуществить"
27 ноя 2014 :
|
ROB HALFORD отрицает пагубное влияние металла на мозг
24 ноя 2014 :
|
Басист JUDAS PRIEST: «Мы всегда знали, что ROB HALFORD гей»
22 ноя 2014 :
|
ROB HALFORD "уже готов" записывать следующий альбом JUDAS PRIEST
20 ноя 2014 :
|
Концертное видео от гитариста JUDAS PRIEST
17 ноя 2014 :
|
ROB HALFORD: «Молитвы реально работают!»
14 ноя 2014 :
|
ROB HALFORD хотел бы увидеть JUDAS PRIEST в Зале славы рок-н-ролла
12 ноя 2014 :
|
Видео полного выступления JUDAS PRIEST
11 ноя 2014 :
|
Гитарист JUDAS PRIEST GLENN TIPTON: «Я был уверен, что группе пришёл конец»
8 ноя 2014 :
|
Басист JUDAS PRIEST IAN HILL о нелегальных скачиваниях
1 ноя 2014 :
|
ROB HALFORD "аплодирует" решению музыкантов из CYNIC признаться в своей нетрадиционной ориентации
1 ноя 2014 :
|
ROB HALFORD рассказал о своём любимом скриме
21 окт 2014 :
|
K.K. DOWNING считает, что JUDAS PRIEST 'выдохлись'
17 окт 2014 :
|
ROB HALFORD думал, что фэны не полюбят его в качестве музыканта-гея
17 окт 2014 :
|
Вокалист JUDAS PRIEST: 'Мне нравится стареть'
7 окт 2014 :
|
Видео с выступления JUDAS PRIEST
5 окт 2014 :
|
Видео с выступления JUDAS PRIEST
2 окт 2014 :
|
JUDAS PRIEST открыли новый тур
11 авг 2014 :
|
Вышел документальный фильм о JUDAS PRIEST, рассказывающий о суде по делу о скрытых намеках в текстах
18 июл 2014 :
|
Участники JUDAS PRIEST отрицают, что K.K. DOWNING сочинял песни для нового альбома
17 июл 2014 :
|
Гитарист JUDAS PRIEST: «Мы соврали, что "Epitaph" будет последним туром"
16 июл 2014 :
|
Новый альбом JUDAS PRIEST стал первым, который попал в Top 10 в США
13 июл 2014 :
|
Новый альбом JUDAS PRIEST стал первым, который попал в Top 10 в США
8 июл 2014 :
|
Лидер JUDAS PRIEST о LADY GAGA: «Она настоящий металхэд!»
1 июл 2014 :
|
Новый альбом JUDAS PRIEST доступен для прослушивания
30 июн 2014 :
|
Лидер JUDAS PRIEST обсудил с LADY GAGA возможное сотрудничество
25 июн 2014 :
|
Фрагмент новой песни JUDAS PRIEST
20 июн 2014 :
|
Фрагмент новой песни JUDAS PRIEST
19 июн 2014 :
|
JUDAS PRIEST в 'Later... With Jools Holland'
14 июн 2014 :
|
Новая песня JUDAS PRIEST
10 июн 2014 :
|
Фрагмент новой песни JUDAS PRIEST
5 июн 2014 :
|
Фрагмент новой песни JUDAS PRIEST
29 май 2014 :
|
Фрагмент новой песни JUDAS PRIEST
19 май 2014 :
|
Новая песня JUDAS PRIEST
15 май 2014 :
|
Обложка нового альбома JUDAS PRIEST
14 май 2014 :
|
Фрагмент новой песни JUDAS PRIEST
14 май 2014 :
|
Умер бывший гитарист JUDAS PRIEST
3 май 2014 :
|
Трек-лист нового альбома JUDAS PRIEST
28 апр 2014 :
|
Новая песня JUDAS PRIEST
27 апр 2014 :
|
Превью обложки нового альбома JUDAS PRIEST?
19 мар 2014 :
|
ROB HALFORD: Новый альбом JUDAS PRIEST полностью записан
14 янв 2014 :
|
Авторы Симпсонов признали свою ошибку, что «JUDAS PRIEST — не дэт-металл»
6 янв 2014 :
|
JUDAS PRIEST в Симпсонах
26 дек 2013 :
|
Новый альбом JUDAS PRIEST выйдет в 2014 году
12 окт 2013 :
|
ROB HALFORD появится в 'Симпсонах'
10 окт 2013 :
|
K.K. DOWNING ушёл из JUDAS PRIEST из-за нелегальных скачиваний
27 авг 2013 :
|
JUDAS PRIEST завершили сочинение материала
30 май 2013 :
|
JUDAS PRIEST завершат работу над новым альбомом до конца года
27 май 2013 :
|
Фрагмент нового DVD JUDAS PRIEST
21 май 2013 :
|
Фрагмент нового DVD JUDAS PRIEST
17 май 2013 :
|
ROB HALFORD: 'Следующий альбом JUDAS PRIEST станет по-настоящему тяжёлой пластинкой'
14 май 2013 :
|
Фрагмент нового DVD JUDAS PRIEST
20 апр 2013 :
|
Концертный релиз JUDAS PRIEST покажут в кино
17 апр 2013 :
|
Трейлер нового концертного релиза JUDAS PRIEST
2 апр 2013 :
|
Новый концертный релиз JUDAS PRIEST выйдет в мае
12 мар 2013 :
|
Тизер нового DVD JUDAS PRIEST
9 мар 2013 :
|
JUDAS PRIEST работают над новым альбомом
3 фев 2013 :
|
Участники KREATOR, DORO, HELLOWEEN, ANNIHILATOR, RAGE исполнили JUDAS PRIEST
13 янв 2013 :
|
"Идеальные выходные" бывшего гитариста JUDAS PRIEST
8 янв 2013 :
|
Бывший гитарист JUDAS PRIEST начал карьеру промоутера
25 дек 2012 :
|
Бывший гитарист JUDAS PRIEST назвал пять самых значимых альбомов
4 сен 2012 :
|
Семплы "Screaming For Vengeance – Special 30th Anniversary Edition" JUDAS PRIEST
21 авг 2012 :
|
Профессиональная съемка с выступления JUDAS PRIEST 1983 года
7 авг 2012 :
|
У JUDAS PRIEST огромное количество материала для нового альбома
2 авг 2012 :
|
Трейлер "Screaming For Vengeance – Special 30th Anniversary Edition" JUDAS PRIEST
22 июл 2012 :
|
'Screaming For Vengeance – Special 30th Anniversary Edition' JUDAS PRIEST выйдет в сентябре
12 июл 2012 :
|
JUDAS PRIEST "могут" выпустить новый альбом в начале следующего года
29 май 2012 :
|
JUDAS PRIEST сняли DVD в Лондоне
2 май 2012 :
|
Съёмка выступления JUDAS PRIEST в Стокгольме
28 фев 2012 :
|
Видео с выступления JUDAS PRIEST
18 янв 2012 :
|
Бокс-сет от JUDAS PRIEST
19 дек 2011 :
|
Бывший гитарист JUDAS PRIEST продал две машины почти на 100 000 долларов
15 дек 2011 :
|
JUDAS PRIEST приедут в Россию в апреле
3 дек 2011 :
|
Видеосъёмка выступления JUDAS PRIEST в Майами
25 ноя 2011 :
|
K.K. DOWNING: Я никогда не раскрою некоторых причин моего ухода из JUDAS PRIEST
24 ноя 2011 :
|
JUDAS PRIEST работают над «очень чистым» альбомом
10 ноя 2011 :
|
Ученики музыкальной школы записали кавер-версию JUDAS PRIEST
7 ноя 2011 :
|
Видео с выступления JUDAS PRIEST
17 окт 2011 :
|
Видео полного концерта JUDAS PRIEST
14 окт 2011 :
|
JUDAS PRIEST начали североамериканское турне
11 окт 2011 :
|
Компиляция JUDAS PRIEST доступна для прослушивания
10 окт 2011 :
|
JUDAS PRIEST в "Late Night With Jimmy Fallon"
9 окт 2011 :
|
Вокалист JUDAS PRIEST: "Следующий альбом будет прямолинейным, мощным хэви-металлом"
19 сен 2011 :
|
Видео с выступления JUDAS PRIEST
17 сен 2011 :
|
Фронтмен JUDAS PRIEST упал на сцене с мотоцикла
12 сен 2011 :
|
Сборник JUDAS PRIEST выйдет в октябре
3 сен 2011 :
|
Вокалист JUDAS PRIEST: «Мы написали уже 12–14 песен для нового альбома»
25 авг 2011 :
|
Фронтмену JUDAS PRIEST - 60!
18 авг 2011 :
|
Выход бокс-сета синглов JUDAS PRIEST отложен
27 июн 2011 :
|
Видео с выступления JUDAS PRIEST
24 июн 2011 :
|
Видео с выступления JUDAS PRIEST
23 июн 2011 :
|
Видео с выступления JUDAS PRIEST
20 июн 2011 :
|
Видео с выступления JUDAS PRIEST
17 июн 2011 :
|
Участники JUDAS PRIEST выступили с кавер-группой
17 июн 2011 :
|
Видео с выступления JUDAS PRIEST
15 июн 2011 :
|
Разъяснения от JUDAS PRIEST насчёт прощального тура
12 июн 2011 :
|
Качественное видео с выступления JUDAS PRIEST
8 июн 2011 :
|
JUDAS PRIEST открыли мировой тур: Видео
8 июн 2011 :
|
JUDAS PRIEST открыли мировой тур
7 июн 2011 :
|
Сборник синглов JUDAS PRIEST выйдет в августе
1 июн 2011 :
|
Выступление JUDAS PRIEST в "American Idol" смотрели почти 30 миллионов
26 май 2011 :
|
JUDAS PRIEST в финале 'American Idol'
25 май 2011 :
|
JUDAS PRIEST выпустят сбоник синглов
25 май 2011 :
|
Видео с пресс-конференции JUDAS PRIEST
16 май 2011 :
|
ROB HALFORD о туре, гитаристах JUDAS PRIEST и...
13 май 2011 :
|
Басист JUDAS PRIEST: "RICHIE FAULKNER отличная замена K.K. DOWNING'a"
11 май 2011 :
|
JUDAS PRIEST начали репетировать
7 май 2011 :
|
Фото нового состава JUDAS PRIEST
5 май 2011 :
|
K.K. DOWNING: "Мне повезло, что у меня была такая замечательная жизнь" .
22 апр 2011 :
|
Барабанщик JUDAS PRIEST о последнем туре
22 апр 2011 :
|
Вокалист JUDAS PRIEST: "K.K. DOWNING уникален"
22 апр 2011 :
|
K.K. DOWNING об уходе из JUDAS PRIEST
20 апр 2011 :
|
K.K. DOWNING ушел из JUDAS PRIEST
16 фев 2011 :
|
JUDAS PRIEST планируют исполнить в туре песни со всех альбомов
27 янв 2011 :
|
JUDAS PRIEST работают над новым материалом
12 янв 2011 :
|
ROB HALFORD не хочет, чтобы фэны расстраивались из-за прощального тура JUDAS PRIEST
29 дек 2010 :
|
Al Atkins о последнем туре JUDAS PRIEST
29 дек 2010 :
|
K.K. DOWNING ответил на вопросы...
7 дек 2010 :
|
Последний тур JUDAS PRIEST
16 ноя 2010 :
|
JUDAS PRIEST запланировали на 2011-й год мировое турне
7 июн 2010 :
|
Трек-лист компиляции JUDAS PRIEST
17 май 2010 :
|
JUDAS PRIEST о смерти DIO
29 апр 2010 :
|
JUDAS PRIEST решили отдохнуть от туров
5 мар 2010 :
|
Гитарист JUDAS PRIEST ответил на вопросы фэнов
19 фев 2010 :
|
Делюкс-издание JUDAS PRIEST выйдет в мае
10 фев 2010 :
|
Гитарист JUDAS PRIEST прокомментировал получение награды GRAMMY
1 фев 2010 :
|
JUDAS PRIEST получили Grammy
30 ноя 2009 :
|
Классические альбомы JUDAS PRIEST выйдут на виниле
15 окт 2009 :
|
Rob Halford: «В моём гей-мире всё олицетворяет моду»
30 июл 2009 :
|
Концерт JUDAS PRIEST во Флориде будет снят для DVD
9 июл 2009 :
|
Концертный альбом JUDAS PRIEST можно послушать целиком
1 июл 2009 :
|
Японское издание нового концертного альбома JUDAS PRIEST выйдет с двумя бонус-треками
5 июн 2009 :
|
Доступны семплы нового концертного альбома JUDAS PRIEST
27 май 2009 :
|
Фронтмен JUDAS PRIEST о новом концертном диске
26 май 2009 :
|
Трек-лист и обложка нового концертника JUDAS PRIEST
19 май 2009 :
|
JUDAS PRIEST выпустят новый концертный альбом
22 янв 2009 :
|
Прозвище вокалиста JUDAS PRIEST стало торговой маркой
23 июн 2008 :
|
Новый альбом JUDAS PRIEST попал в австралийский чарт
11 июн 2008 :
|
Новый альбом JUDAS PRIEST в сети
7 июн 2008 :
|
Доступны семплы нового альбома JUDAS PRIEST
5 май 2008 :
|
Новая песня JUDAS PRIEST в сети
18 апр 2008 :
|
Трек-лист нового альбома JUDAS PRIEST
15 апр 2008 :
|
Новый альбом JUDAS PRIEST выйдет в июне
22 янв 2008 :
|
Вокалист JUDAS PRIEST хотел бы сделать альбом в стиле Black Metal
29 ноя 2007 :
|
JUDAS PRIEST микшируют новый альбом
25 ноя 2007 :
|
В июне стартует новое мировое турне JUDAS PRIEST
5 мар 2007 :
|
JUDAS PRIEST о работе над новым альбомом
20 фев 2007 :
|
JUDAS PRIEST: выходящая книга - это не наша история!
8 апр 2006 :
|
JUDAS PRIEST пишут концептуальный альбом
26 фев 2006 :
|
Классический концерт JUDAS PRIEST 1982 года будет издан на DVD
9 фев 2006 :
|
JUDAS PRIEST начинают записывать новый альбом
31 янв 2006 :
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JUDAS PRIEST приступят к работе над новым альбомом в феврале
30 окт 2005 :
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JUDAS PRIEST: DVD "Rising In The East" в ноябре
7 сен 2005 :
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JUDAS PRIEST в России
23 май 2005 :
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JUDAS PRIEST: новый концерник осенью
18 фев 2004 :
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JUDAS PRIEST подготовили бокс-сет
24 сен 2002 :
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JUDAS PRIEST взяли тайм-аут
Voin of Valhalla
А песня как гондон. Хорошо но могло быть и лучше. И одноразово
King-kong
artmageddon
Moomrick
Voin of Valhalla
Kawazu
AraTRocK
Ace Frehley
sibterminator
Corpsegrinder04
Yolaf
Blazy
vairagya77
DannyDanny
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