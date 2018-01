сегодня



Новое видео JUDAS PRIEST 'Lightning Strike' Официальное видео на песню "Lightning Strike" JUDAS PRIEST можно посмотреть ниже. Этот трек взят с нового альбома "Firepower", который выйдет 9 марта на лейбле Epic.



Группа провела большую часть прошлого года в студии, записывая новый альбом совместно с Tom'ом Allom'ом, а также с Andy Sneap'ом (MEGADETH, EXODUS, TESTAMENT, ACCEPT) и звукоинженером Mike'ом Exeter'ом (BLACK SABBATH). Обложку для альбома создал художник Claudio Bergamin.



Трек-лист "Firepower" :



01. Firepower

02. Lightning Strike

03. Evil Never Dies

04. Never The Heroes

05. Necromancer

06. Children of the Sun

07. Guardians

08. Rising From Ruins

09. Flame Thrower

10. Spectre

11. Traitors Gate

12. No Surrender

13. Lone Wolf

14. Sea Of Red























