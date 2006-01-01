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SODOM расстались с гитаристом и ударником Басисит/вокалист SODOM и единственный старожил группы, Thomas "Angelripper" Such, решил разойтись с Bernd'ом "Bernemann" Kost'ом и ударником Markus'ом "Makka" Freiwald'ом.



Свое решение он прокомментировал так: "После долгих раздумий и рефлексий я решился на этот трудный шаг чтобы шагнуть вперед к новым вызовам. SODOM всегда были домом для тех, кто был в нем. Makka был в группе почти восемь лет, Bernemann более двадцати. Чтобы избежать возможных рутинных моментов, которые мешают нашей креативной работе, я решил начать все заново с новыми "свежими" и "голодными" музыкантами. В то же время, хочу выразить благодарность Bernemann'уза долгие счастливые годы, за которые мы сыграли фантастические шоу и выпустили несколько реальных металлических творений."



Несмотря на изменения в составе, все запланированные концерты SODOM с апреля 2018 состоятся. Tom представит новых музыкантов на фестивале Full Metal Mountain. Пока не ясно, останется ли SODOM в виде трио или квартета. Tom сообщил: "Пока для себя я еще не решил - я открыт для всех вариантов. Пока мне надо как следует укрепить фундамент и присмотреться к новым музыкантам. Ясно пока одно : SODOM станет еще сильнее!"



Вместе с новыми коллегами Tom начнет работу над новым альбомом SODOM album — он выйдет на лейбле Steamhammer/SPV так скоро, как только станет возможно. Том добавил: "SPV также с оптимизмом смотрят в будущее и могут рассчитывать на нас, как на группу с огромной мотивацией."















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