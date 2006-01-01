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*Sodom*



7 янв 2018 : 		 SODOM расстались с гитаристом и ударником

1 янв 2018 : 		 SODOM отыграли юбилейный концерт

7 дек 2017 : 		 Бывшие гитаристы SODOM вновь выйдут на сцену

14 фев 2017 : 		 Видео с выступления SODOM

6 янв 2017 : 		 Переиздание SODOM выйдет зимой

5 окт 2016 : 		 Винил SODOM выйдет осенью

12 авг 2016 : 		 Видео с текстом от SODOM

9 июн 2016 : 		 Новый альбом SODOM выйдет в августе

16 май 2016 : 		 Видео полного выступления SODOM

17 фев 2016 : 		 Юбилейный винил от SODOM

15 дек 2015 : 		 Бывший гитарист KREATOR и SODOM выпустил сольный альбом

13 июл 2015 : 		 У SODOM есть «7—8 новых песен»

22 июн 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления SODOM

28 ноя 2014 : 		 Найди ошибку на новом релизе SODOM

3 ноя 2014 : 		 Специальное предложение на концерт SODOM в Новосибирске

3 ноя 2014 : 		 Концерт SODOM в Красноярске отменили

22 окт 2014 : 		 Новый миньон SODOM выйдет в ноябре

19 июн 2014 : 		 Видео с выступления SODOM

18 апр 2013 : 		 Новое видео SODOM

11 апр 2013 : 		 Новая песня SODOM

28 мар 2013 : 		 Трейлер нового альбома SODOM

26 фев 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SODOM

8 фев 2013 : 		 Детали нового альбома SODOM

22 янв 2013 : 		 Название нового альбом SODOM

18 дек 2012 : 		 SODOM приступили к сведению альбома

17 дек 2012 : 		 Новый альбом SODOM выйдет в апреле

10 дек 2012 : 		 Видео с выступления SODOM

28 ноя 2012 : 		 Видео с выступления SODOM

30 окт 2012 : 		 SODOM начали запись альбома

27 апр 2012 : 		 Детали юбилейного бокс-сета SODOM

1 фев 2012 : 		 SODOM начнут запись в мае

22 июн 2011 : 		 Видео полного концерта SODOM

1 апр 2011 : 		 Гитарист SODOM попал в больницу

30 янв 2011 : 		 Умер бывший гитарист SODOM

11 янв 2011 : 		 Фронтмэн SODOM сказал, что десять лет работы на угольной шахте были “Хорошими временами”.

2 янв 2011 : 		 Tom Angelripper работает над новым альбомом ONKEL TOM

9 дек 2010 : 		 Новый барабанщик SODOM

30 ноя 2010 : 		 SODOM расстались с барабанщиком

3 ноя 2010 : 		 Детали винилового издания SODOM

2 ноя 2010 : 		 Новое издание METAL HAMMER с эксклюзивным CD SODOM

23 окт 2010 : 		 Детали дигипак-издания SODOM

17 окт 2010 : 		 Новая песня SODOM

28 сен 2010 : 		 Трек-лист нового альбома SODOM

27 сен 2010 : 		 Обложка нового альбома SODOM

27 авг 2010 : 		 SODOM завершили запись альбома

7 авг 2010 : 		 Лидер SODOM о новом продюсере

2 авг 2010 : 		 Название и дата выхода нового альбома SODOM

13 июл 2010 : 		 Превью нового DVD SODOM

17 июн 2010 : 		 Детали нового DVD SODOM

25 май 2010 : 		 Подробности о новом DVD SODOM

3 май 2010 : 		 SODOM готовы к студийной работе

27 апр 2010 : 		 SODOM заканчивают работу над DVD

3 фев 2010 : 		 Выход переиздания SODOM откладывается

22 сен 2008 : 		 Заявление фронтмена SODOM по поводу ухода из жизни WITCHHUNTER'а

17 июн 2008 : 		 Концертный альбом SODOM "One Night In Bangkok" выйдет на виниле

18 июл 2007 : 		 SODOM: опубликован трек-лист нового альбома

26 июн 2007 : 		 Альбом SODOM 'M-16' выйдет на камуфляжном виниле

22 июн 2007 : 		 SODOM перезаписывают 'In The Sign Of Evil'

12 апр 2007 : 		 SODOM запишут австралийское шоу для DVD

13 июл 2006 : 		 Tom Angelripper о планах SODOM

2 мар 2006 : 		 Выложена обложка нового альбома SODOM

11 фев 2006 : 		 Подробности нового альбома SODOM

22 янв 2006 : 		 SODOM выпустят одноименный альбом

6 авг 2005 : 		 SODOM: DVD "Lords Of Depravity – Part I" готов к выходу

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SODOM расстались с гитаристом и ударником

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Басисит/вокалист SODOM и единственный старожил группы, Thomas "Angelripper" Such, решил разойтись с Bernd'ом "Bernemann" Kost'ом и ударником Markus'ом "Makka" Freiwald'ом.

Свое решение он прокомментировал так: "После долгих раздумий и рефлексий я решился на этот трудный шаг чтобы шагнуть вперед к новым вызовам. SODOM всегда были домом для тех, кто был в нем. Makka был в группе почти восемь лет, Bernemann более двадцати. Чтобы избежать возможных рутинных моментов, которые мешают нашей креативной работе, я решил начать все заново с новыми "свежими" и "голодными" музыкантами. В то же время, хочу выразить благодарность Bernemann'уза долгие счастливые годы, за которые мы сыграли фантастические шоу и выпустили несколько реальных металлических творений."

Несмотря на изменения в составе, все запланированные концерты SODOM с апреля 2018 состоятся. Tom представит новых музыкантов на фестивале Full Metal Mountain. Пока не ясно, останется ли SODOM в виде трио или квартета. Tom сообщил: "Пока для себя я еще не решил - я открыт для всех вариантов. Пока мне надо как следует укрепить фундамент и присмотреться к новым музыкантам. Ясно пока одно : SODOM станет еще сильнее!"

Вместе с новыми коллегами Tom начнет работу над новым альбомом SODOM album — он выйдет на лейбле Steamhammer/SPV так скоро, как только станет возможно. Том добавил: "SPV также с оптимизмом смотрят в будущее и могут рассчитывать на нас, как на группу с огромной мотивацией."





SODOM Parts Ways With Guitarist, Drummer



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КомментарииСкрыть/показать 12 )

Voin of Valhalla
7 янв 2018, 17:08		Но нихуя нового на новом альбоме и с новыми музыкантами не будет

Kliops144
7 янв 2018, 17:59		"SODOM расстались с гитаристом и ударником"
У Тома раздвоение личности походу.

YNWA
7 янв 2018, 19:23		Ладно ударник, но то, что Bernemannа ушли, это реально херово. So sad (

Thrashcrow
7 янв 2018, 19:55		" Makka был в группе почти восемь лет, Bernemann более двадцати. Чтобы избежать возможных рутинных моментов, которые мешают нашей креативной работе, я решил начать все заново с новыми "свежими" и "голодными" музыкантами. В то же время, хочу выразить благодарность Bernemann'уза долгие счастливые годы, за которые мы сыграли фантастические шоу и выпустили несколько реальных металлических творений"

А Makka за 8 лет благодарности не заслуживает?

Aiming High
7 янв 2018, 20:05		Как по мне самым сильный состав был с Шотковским и Бернеманном.Походу на старости лет Том вообще рехнулся.

Blackout 74
7 янв 2018, 20:38		Интересно услышать как они продвинутся на новом альбоме )

Corpsegrinder04
7 янв 2018, 21:01		Энджел Трипер совсем берега потерял. Хотя судя тому, каким говном был последний альбом , то может быть обоснованно.

Blazy
7 янв 2018, 21:34		Дядя Том посмотрел топ Дарксайда, расстроился и решил всех выгнать. А Бернеманна жалко, харизматичный был чел, приятные от него впечатления после концертов остались

OlegZ
7 янв 2018, 22:07		Это его после концерта со старыми гитаристами так проперло? Неужели решил Фрэнка вернуть?

Evil3062
7 янв 2018, 22:07		да блин пичалька))

artem2208
7 янв 2018, 22:10		Что-то прямо совсем неожиданное заявление

Alias
7 янв 2018, 23:28		совсем сбрендил старый ((


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