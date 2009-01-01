SEPTICFLESH опубликовали новое видео 'Martyr'

Греческие мастера симфо-дэт метала, SEPTICFLESH, выпустили новое видео на песню "Martyr", режиссером которого стал давний друг группы, Jon Simvonis. Трек взят из десятого альбома "Codex Omega", выход которого состоялся 1 сентября на Prosthetic Records.
SEPTICFLESH прокомментировали: "Мы встречаем новый год выходом нашего второго видео с альбома 'Codex Omega' — на этот раз выбор пал на песню 'Martyr'. Клип снова снял Jon Simvonis, смешав музыку SEPTICFLESH с Kendo, что означает 'путь меча'. Это битва между мечом и духом Высшая цель бойца - превзойти себя".
gorlum
InFes[t]us
wroong
Ещё больше сожалею тому,что парням вряд ли удастся повторить ΕΣΟΠΤΡΟΝ Sumerian Daemons и Communion. Хотя и надеюсь.
Corpsegrinder04
Costas
WarSong
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