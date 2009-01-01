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*Septicflesh*



7 янв 2018 : 		 SEPTICFLESH опубликовали новое видео 'Martyr'

2 сен 2017 : 		 Новое видео SEPTICFLESH

1 сен 2017 : 		 Новый альбом SEPTICFLESH доступен для прослушивания

10 авг 2017 : 		 Видео с текстом от SEPTICFLESH

14 июл 2017 : 		 Видео с текстом от SEPTICFLESH

15 июн 2017 : 		 Новый альбом SEPTICFLESH выйдет осенью

7 июн 2016 : 		 SEPTICFLESH приступили к сочинению нового альбома

20 авг 2015 : 		 SEPTICFLESH, MOONSPELL о проделках в туре

2 апр 2015 : 		 Новое видео SEPTICFLESH

16 дек 2014 : 		 Бывший ударник DECAPITATED присоединился к SEPTICFLESH

29 май 2014 : 		 Новая песня SEPTICFLESH

7 май 2014 : 		 Новая песня SEPTICFLESH

16 апр 2014 : 		 Новая песня SEPTICFLESH

1 апр 2014 : 		 Новый альбом SEPTICFLESH выйдет в июне

30 янв 2014 : 		 SEPTICFLESH завершили запись

10 окт 2013 : 		 SEPTICFLESH начали запись

29 июл 2013 : 		 Переиздание "Ophidian Wheel" SEPTICFLESH выйдет в октябре

22 ноя 2012 : 		 Обложка переиздания первого альбома SEPTICFLESH

16 окт 2012 : 		 Ранние альбомы SEPTICFLESH будут переизданы

12 апр 2012 : 		 SEPTICFLESH на PROSTHETIC RECORDS

15 апр 2011 : 		 Новая песня SEPTICFLESH

6 апр 2011 : 		 Обложка лимитированного издания SEPTICFLESH

12 мар 2011 : 		 Тизер нового альбома SEPTICFLESH

4 мар 2011 : 		 SEPTICFLESH выступят с оригинальными участниками на французском фестивале

17 фев 2011 : 		 Трек-лист нового альбома SEPTICFLESH

10 фев 2011 : 		 Обложка нового альбома SEPTICFLESH

2 фев 2011 : 		 Новая песня SEPTICFLESH

11 янв 2011 : 		 Название нового альбома SEPTICFLESH

15 дек 2010 : 		 Семпл новой песни SEPTICFLESH

6 ноя 2010 : 		 Christos Antoniou (SEPTICFLESH) о своем сотрудничестве с MODERN-E-QUARTET

4 ноя 2010 : 		 SEPTICFLESH завершили запись альбома

16 июл 2010 : 		 SEPTICFLESH о новом диске

27 июн 2010 : 		 Новый альбом SEPTIC FLESH выйдет в 2011

17 апр 2010 : 		 SEPTICFLESH работают над новым материалом

2 дек 2009 : 		 Альбом SEPTICFLESH "Communion" вышел на виниле

11 сен 2009 : 		 SEPTICFLESH работают над новым материалом

20 мар 2009 : 		 Составь свой вариант сет-листа концерта SEPTICFLESH!

8 дек 2008 : 		 SEPTIC FLESH выступят на фестивале Чайка в 2009 году

11 фев 2008 : 		 SEPTICFLESH: новая песня в сети

16 окт 2002 : 		 Новый альбом у SEPTICFLESH

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SEPTICFLESH опубликовали новое видео 'Martyr'

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Греческие мастера симфо-дэт метала, SEPTICFLESH, выпустили новое видео на песню "Martyr", режиссером которого стал давний друг группы, Jon Simvonis. Трек взят из десятого альбома "Codex Omega", выход которого состоялся 1 сентября на Prosthetic Records.

SEPTICFLESH прокомментировали: "Мы встречаем новый год выходом нашего второго видео с альбома 'Codex Omega' — на этот раз выбор пал на песню 'Martyr'. Клип снова снял Jon Simvonis, смешав музыку SEPTICFLESH с Kendo, что означает 'путь меча'. Это битва между мечом и духом Высшая цель бойца - превзойти себя".





SEPTICFLESH Releases Official Video For 'Martyr' Song






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КомментарииСкрыть/показать 6 )

gorlum
7 янв 2018, 18:05		Неплохо так.

InFes[t]us
7 янв 2018, 18:27		видео не доступно

wroong
7 янв 2018, 20:31		Считаю Titan и Codex Omega тупиковыми,самоплагиатными (в частности практически идейными копиями The Great Mass),лишёнными новизны,а порой и скучными альбомами. К сожалению. Подстать этой песне и клипу на него.
Ещё больше сожалею тому,что парням вряд ли удастся повторить ΕΣΟΠΤΡΟΝ Sumerian Daemons и Communion. Хотя и надеюсь.

Corpsegrinder04
7 янв 2018, 21:06		Так себе клип, в принципе как и песня как и весь альбом.

Costas
7 янв 2018, 21:34		после communion группа застряла в самоплагиате

WarSong
7 янв 2018, 22:20		После 2011 от них одна муть идёт.


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