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*Chris Cornell*



7 янв 2018 : 		 Фэнов CHRIS'а CORNELL'а просят не фотографироваться на его могиле

20 ноя 2017 : 		 Новая версия видео CHRIS CORNELL

20 ноя 2017 : 		 VICKY CORNELL, SERJ TANKIAN почтили память Криса Корнелла

13 окт 2017 : 		 VICKY CORNELL отправилась в Детройт на расследование смерти мужа

11 авг 2017 : 		 COREY TAYLOR: «Называть Криса и Честера трусами неправильно»

11 авг 2017 : 		 В Сиэтле поставят статую в честь Криса Корнелла

7 авг 2017 : 		 Музыканты STAIND и GODSMACK почтили память Криса и Честера

5 авг 2017 : 		 Дочка Криса Корнелла почтила память отца

4 авг 2017 : 		 ALICE COOPER был шокирован самоубийством Корнелла

17 июл 2017 : 		 Звонок в службу 911 и фото с места смерти Криса Корнелла

17 июл 2017 : 		 GEOFF TATE о Крисе Корнелле

30 июн 2017 : 		 Жена Криса Корнелла: «Он не хотел умирать»

26 июн 2017 : 		 DEE SNIDER почтил память Криса Корнелла

21 июн 2017 : 		 Дочь Криса Корнелла почтила память отца

21 июн 2017 : 		 Новое видео Криса Корнелла

27 май 2017 : 		 Музыканты METALLICA, PEARL JAM, SOUNDGARDEN, LINKIN PARK почтили память Криса Корнела

27 май 2017 : 		 Записи Криса Корнелла взлетели в чартах

26 май 2017 : 		 Музыканты SOUL ASYLUM, KING'S X, LIVING COLOUR почтили память Криса Корнелла

25 май 2017 : 		 Криса Корнелла кремировали

25 май 2017 : 		 Вдова Криса Корнелла написала мужу

23 май 2017 : 		 Память Криса Корнелла почтили на BILLBOARD MUSIC AWARDS

22 май 2017 : 		 CHRIS CAFFERY о Крисе Корнелле

22 май 2017 : 		 Крис Корнелл повесился на красном эспандере

22 май 2017 : 		 Крис Корнелл будет погребён в пятницу

22 май 2017 : 		 Крис Корнелл никогда не должен был употреблять Ативан

22 май 2017 : 		 Вокалист PAPA ROACH о Крисе Корнелле

20 май 2017 : 		 STONE SOUR, LIVE почтили память Криса Корнелла

19 май 2017 : 		 SCOTT STAPP почтил память Криса Корнелла

19 май 2017 : 		 BRAD WILK о Крисе Корнелле

19 май 2017 : 		 TOM MORELLO опустошен смертью Криса Корнелла

19 май 2017 : 		 Официальная причина смерти Криса Корнелла

18 май 2017 : 		 Скончался Крис Корнелл

24 апр 2017 : 		 CHRIS CORNELL выступил на телевидении

20 апр 2017 : 		 CHRIS CORNELL выступил на телевидении

10 мар 2017 : 		 Видео с текстом от CHRIS CORNELL

9 мар 2017 : 		 Фрагмент новой песни CHRIS CORNELL

27 янв 2017 : 		 Нереализованные песни CHRIS CORNELL, MIKE MCCREADY в новой версии 'Singles'

14 янв 2017 : 		 Документальный фильм о SOUNDGARDEN прекращен, начаты съемки фильма о CHRIS'e CORNELL'e

8 окт 2016 : 		 CHRIS CORNELL присоединился на сцене к YUSUF ISLAM

16 сен 2016 : 		 CHRIS CORNELL сочинил основную тему для фильма

17 июн 2016 : 		 CHRIS CORNELL не против тура с музыкантами LED ZEPPELIN

23 апр 2016 : 		 CHRIS CORNELL почтил память Принса

16 апр 2016 : 		 CHRIS CORNELL спел соул

12 фев 2016 : 		 EDDIE VEDDER, CHRIS CORNELL и многие другие запишут песни THE BEATLES

24 дек 2015 : 		 CHRIS CORNELL о реюнионах групп

23 дек 2015 : 		 Акустика от CHRIS CORNELL

17 дек 2015 : 		 CHRIS CORNELL о событиях в Париже

10 дек 2015 : 		 CHRIS CORNELL: «SOUNDGARDEN продолжат работу после окончания его тура»

3 дек 2015 : 		 CHRIS CORNELL: «Сейчас подросткам больше интересен SKRILLEX, а не NIRVANA»

21 окт 2015 : 		 CHRIS CORNELL с дочкой исполняют Боба Марли

14 окт 2015 : 		 Акустика от CHRIS CORNELL

13 окт 2015 : 		 Акустика от CHRIS CORNELL

6 окт 2015 : 		 CHRIS CORNELL: «SOUNDGARDEN недооценивают»

2 окт 2015 : 		 MIKE MCCREADY присоединился на сцене к CHRIS'у CORNELL'у

29 сен 2015 : 		 CHRIS CORNELL в акустике

24 сен 2015 : 		 CHRIS CORNELL в 'The Ellen DeGeneres Show'

23 сен 2015 : 		 CHRIS CORNELL исполняет песню PRINCE

18 сен 2015 : 		 CHRIS CORNELL в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

18 сен 2015 : 		 Новая песня CHRIS'a CORNELL'a

12 сен 2015 : 		 Новое видео CHRIS CORNELL

21 авг 2015 : 		 CHRIS CORNELL о вдохновении

13 авг 2015 : 		 Видео с текстом от CHRIS CORNELL

12 авг 2015 : 		 Новая песня CHRIS CORNELL

7 авг 2015 : 		 Обложка нового альбома CHRIS CORNELL

20 июл 2015 : 		 TOM MORELLO не против вновь выступить с CHRIS CORNELL

8 июл 2015 : 		 Дебютный альбом CHRIS CORNELL будет переиздан

3 июн 2015 : 		 CHRIS CORNELL выпустит новый альбом в сентябре

27 май 2015 : 		 CHRIS CORNELL выпустит альбом осенью

20 мар 2015 : 		 CHRIS CORNELL завершил запись альбома

9 мар 2015 : 		 CHRIS CORNELL в "Saturday Night Live"

17 янв 2015 : 		 Вокалист SOUNDGARDEN записывает новый сольный альбом

11 фев 2014 : 		 Женщина попала за решетку за угрозы смерти в адрес CHRIS'a CORNELL'a

19 дек 2013 : 		 CHRIS CORNELL исполнил новую песню

7 дек 2013 : 		 Акустика от CHRIS CORNELL

24 окт 2013 : 		 CHRIS CORNELL исполнил новую песню

24 май 2013 : 		 CHRIS CORNELL сказал, что включение HEART в ROCK AND ROLL HALL OF FAME изменило его мнение

14 ноя 2012 : 		 Участники SOUNDGARDEN выступили на благотворительном шоу CHRIS'a CORNELL'a

19 фев 2012 : 		 CHRIS CORNELL отдал дань уважения WHITNEY HOUSTON

30 сен 2011 : 		 CHRIS CORNELL: Трек-лист нового релиза

29 сен 2011 : 		 CHRIS CORNELL: Новое видео

7 май 2011 : 		 Видео с акустического выступления CHRIS'a CORNELL'a

12 мар 2010 : 		 CHRIS CORNELL стал гостем на новом альбоме GABIN

5 мар 2009 : 		 Альбом бывшего вокалиста SOUNDGARDEN/AUDIOSLAVE доступен для прослушивания

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Фэнов CHRIS'а CORNELL'а просят не фотографироваться на его могиле

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Vicky Cornell, вдова фронтмэна SOUNDGARDEN Chris'а Cornell'а, получила письмо от Hollywood Forever Cemetery в Лос-Анджелес, где похоронен ее муж, где заявлено, что фанатам не разрешается снимать их посещение на могиле певца. Менеджмент Chris'а быстро отреагировал на это: "Мы понимаем, что некоторым фэнам Криса хочет заснять их посещение на кладбище Hollywood Forever, но это противоречит их политике. Мы благодарим всех за понимание".

В письме также подчеркивается, что существует политика защиты частной жизни, тех людей, чьи близкие также похоронены на кладбище, и благодарим тех, кто не будет заниматься съемками. Руководство также отмечает, что фэны Криса "всегда "уважительно относятся к его могиле и оставляют милые пожелания и подарки. Для нас честь, что ваш муж покоится здесь. Нам нравится, что на его могиле всегда много поклонников".

Chris Cornell покончил с собой 18 мая 12017 года в возрасте 52 лет, сразу после SOUNDGARDEN в Детройте.





Cemetery Asks CHRIS CORNELL Fans Not To Film At His Gravesite



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Flaming
7 янв 2018, 19:00		Поправьте плиз последнюю строчку. Все портит. Год и выпало слово "концерта".

WarSong
7 янв 2018, 20:54		Администрация отмечает ещё просто.


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