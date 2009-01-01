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Фэнов CHRIS'а CORNELL'а просят не фотографироваться на его могиле Vicky Cornell, вдова фронтмэна SOUNDGARDEN Chris'а Cornell'а, получила письмо от Hollywood Forever Cemetery в Лос-Анджелес, где похоронен ее муж, где заявлено, что фанатам не разрешается снимать их посещение на могиле певца. Менеджмент Chris'а быстро отреагировал на это: "Мы понимаем, что некоторым фэнам Криса хочет заснять их посещение на кладбище Hollywood Forever, но это противоречит их политике. Мы благодарим всех за понимание".



В письме также подчеркивается, что существует политика защиты частной жизни, тех людей, чьи близкие также похоронены на кладбище, и благодарим тех, кто не будет заниматься съемками. Руководство также отмечает, что фэны Криса "всегда "уважительно относятся к его могиле и оставляют милые пожелания и подарки. Для нас честь, что ваш муж покоится здесь. Нам нравится, что на его могиле всегда много поклонников".



Chris Cornell покончил с собой 18 мая 12017 года в возрасте 52 лет, сразу после SOUNDGARDEN в Детройте.















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