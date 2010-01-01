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*Terror*



10 янв 2018 : 		 TERROR работают над новым альбомом

30 апр 2017 : 		 Новый ЕР TERROR доступен для прослушивания

25 мар 2017 : 		 Новое видео TERROR

10 мар 2017 : 		 Новый ЕР TERROR выйдет весной

7 дек 2016 : 		 TERROR на PURE NOISE RECORDS

23 май 2016 : 		 Новое видео TERROR

20 ноя 2015 : 		 Новое видео TERROR

7 авг 2015 : 		 Новый альбом TERROR доступен для прослушивания

1 авг 2015 : 		 Новое видео TERROR

20 май 2015 : 		 Новая песня TERROR

7 окт 2014 : 		 Новое видео TERROR

1 июл 2013 : 		 Видео с выступления TERROR

15 май 2013 : 		 Новое видео TERROR

4 апр 2013 : 		 Новое видео TERROR

19 мар 2013 : 		 Фрагмент нового трека TERROR

19 фев 2013 : 		 Новое видео TERROR

13 фев 2013 : 		 Новая песня TERROR

17 янв 2013 : 		 TERROR на VICTORY RECORDS

21 дек 2012 : 		 Новый альбом TERROR выйдет в 2013-м году

24 окт 2012 : 		 TERROR исполнили новую песню

2 авг 2012 : 		 TERROR отменили концерт в Чехии в знак поддержки RANDY BLYTHE'a

9 июн 2012 : 		 Документальный фильм от TERROR

7 апр 2012 : 		 Детали нового релиза TERROR

24 янв 2012 : 		 Новое видео TERROR

8 дек 2011 : 		 TERROR начнут запись в мае

9 сен 2011 : 		 Трейлер нового DVD TERROR

1 сен 2011 : 		 Детали DVD TERROR

25 авг 2011 : 		 Новое видео TERROR

9 мар 2011 : 		 Новое видео TERROR

10 янв 2011 : 		 Новое видео TERROR

17 сен 2010 : 		 Новое видео TERROR

23 авг 2010 : 		 Видео с выступления TERROR

16 авг 2010 : 		 Семплы с нового альбома TERROR

28 июл 2010 : 		 Новый сингл TERROR

9 июл 2010 : 		 Детали нового альбома TERROR

1 июл 2010 : 		 Новая песня TERROR

18 июн 2010 : 		 Дата выхода нового альбома TERROR

15 апр 2010 : 		 TERROR начали запись альбома

26 янв 2009 : 		 TERROR сменили гитариста

5 авг 2008 : 		 Лучшее от TERROR

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TERROR работают над новым альбомом

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TERROR заключили соглашение с лейблом Nuclear Blast, на котором предположительно летом этого года состоится релиз нового альбома, работа над которым идет в настоящий момент.





TERROR Working On Eighth Studio Album






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