Вокалистка WITCH MOUNTAIN в DRESS THE DEAD Группа DRESS THE DEAD, в состав которой входят бывший гитарист FORBIDDEN Craig Locicero, объявила о том, что новой вокалисткой стала Kayla Dixon (WITCH MOUNTAIN), которая заменит бывшего вокалиста THE HAUNTED Peter'a Dolving'a.























