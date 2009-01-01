15 янв 2018



Репетиционные записи NIRVANA онлайн Друг Курта Кобейна, John Purkey, разместил на собственном YouTube-канале четыре клипа, содержащие записи демо NIRVANA конца 80-х. По сообщению John'a, эти кассеты ему лично отдал Курт. В этих записях продолжительностью порядка двух часов можно найти предварительные версии песен, которые впоследствии попали на альбом "Bleach", а также материал, записанный с барабанщиком MELVINS Dale'ом Crover'ом, и записи для "Nevermind" с Chad'ом Channing'ом.























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