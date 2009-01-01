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*Nirvana*



15 янв 2018 : 		 Репетиционные записи NIRVANA онлайн

4 мар 2017 : 		 'Nevermind' NIRVANA отметил 350 недель в чартах

1 дек 2015 : 		 Записи нереализованного материала лидера NIRVANA не произвели фурора

10 ноя 2015 : 		 Шерстяная кофта лидера NIRVANA была продана за 137 тысяч

6 ноя 2015 : 		 Демо песни лидера NIRVANA

13 окт 2015 : 		 Режиссёр документального фильма о вокалисте NIRVANA рассказал о саундтреке

6 окт 2015 : 		 Демо песни лидера NIRVANA

29 сен 2015 : 		 Домашние записи лидера NIRVANA выйдут в ноябре

31 июл 2015 : 		 Демо вокалиста NIRVANA войдет в саундтрек к 'Montage Of Heck'

30 июн 2015 : 		 DAVE GROHL сильно испугался документального фильма о лидере NIRVANA

27 июн 2015 : 		 Компиляция NIRVANA выйдет на виниле и Blu-ray

20 май 2015 : 		 LARS ULRICH о документальном фильме про лидера NIRVANA

20 май 2015 : 		 DUFF MCKAGAN о документальном фильме про лидера NIRVANA

5 май 2015 : 		 Режиссер документального фильма о вокалисте NIRVANA обещает альбом музыканта летом

22 апр 2015 : 		 Документальный фильм о вокалисте NIRVANA будет содержать 85% уникального материала

3 апр 2015 : 		 Фрагмент документального фильма о вокалисте NIRVANA

12 мар 2015 : 		 Трейлер документального фильма о вокалисте NIRVANA

9 мар 2015 : 		 Новая песня вокалиста NIRVANA войдет в саундтрек к документальному фильму

16 янв 2015 : 		 Продажа футболок с принтом предсмертной записки KURT'а COBAIN'a прекращена из-за жалоб фанатов

25 июл 2014 : 		 COURTNEY LOVE сказала, что фильм о вокалисте NIRVANA будет снят в следующем году

23 апр 2014 : 		 DAVE GROHL и KRIST NOVOSELIC о выступлениях NIRVANA

18 апр 2014 : 		 Басист NIRVANA о вводе в зал славы рок-н-ролла

13 апр 2014 : 		 NIRVANA отыграла еще одно шоу

12 апр 2014 : 		 Музыканты NIRVANA выступили с LORDE, JOAN JETT, KIM GORDON

8 апр 2014 : 		 Участники JUDAS PRIEST, KORN, ALICE IN CHAINS, PANTERA о лидере NIRVANA

4 апр 2014 : 		 Новые фотографии с места смерти вокалиста NIRVANA

25 мар 2014 : 		 Новые фотографии с места смерти вокалиста NIRVANA

29 дек 2013 : 		 NIRVANA будет увековечена в Вашингтоне в апреле

18 дек 2013 : 		 Музыканты NIRVANA о включении в Зал Славы Рок-н-ролла

21 авг 2013 : 		 DAVE GROHL о переиздании последнего альбома NIRVANA

15 авг 2013 : 		 Детали юбилейного издания "In Utero" NIRVANA

5 авг 2013 : 		 Courtney Love раскритиковала реюнион NIRVANA

22 мар 2013 : 		 DAVE GROHL рассмтаривал возможность исполнения песен NIRVANA с P.J. HARVEY

13 дек 2012 : 		 PAUL MCCARTNEY выступил с участниками NIRVANA

12 дек 2012 : 		 PAUL MCCARTNEY выступит с NIRVANA?

22 сен 2011 : 		 Продюсер альбома "Nevermind" (NIRVANA): "Работать с KURT'ом COBAIN'ом было "настоящим геморроем."

17 сен 2011 : 		 Трансляция редкого концерта NIRVANA

19 авг 2011 : 		 Басист NIRVANA вместе с гостями целиком исполнят "Nevermind" на благотворительном концерте

30 июл 2011 : 		 Родной город лидера NIRVANA отверг предложение назвать мост в его честь

29 июл 2011 : 		 Facebook отрицает бан обложки NIRVANA

28 июл 2011 : 		 Обложка NIRVANA "забанена" на Facebook

19 июл 2011 : 		 В честь лидера NIRVANA могут назвать мост и парк

23 июн 2011 : 		 Переиздание NIRVANA 'Nevermind' выйдет в сентябре

25 дек 2010 : 		 Участники NIRVANA на одной сцене

24 авг 2010 : 		 COURTNEY LOVE и менеджмент NIRVANA уладили юридические проблемы

23 июл 2010 : 		 Биопик о KURT'e COBAIN'e будет "грубым и хаотическим"

30 окт 2009 : 		 Трейлер нового DVD NIRVANA

5 окт 2009 : 		 Ранее не издававшаяся концертная песня NIRVANA доступна для прослушивания

3 сен 2009 : 		 Диск с легендарным концертом NIRVANA выйдет в ноябре

18 авг 2009 : 		 Дебют NIRVANA выйдет с ранее не изданным материалом

23 мар 2009 : 		 Альбомы NIRVANA будут переизданы на виниле

23 окт 2007 : 		 Фильм о KURT`е COBAIN`е

17 авг 2006 : 		 NIRVANA: DVD "All Apologies" в ноябре

15 апр 2005 : 		 Фортепианный трибьют NIRVANA

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Репетиционные записи NIRVANA онлайн

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Друг Курта Кобейна, John Purkey, разместил на собственном YouTube-канале четыре клипа, содержащие записи демо NIRVANA конца 80-х. По сообщению John'a, эти кассеты ему лично отдал Курт. В этих записях продолжительностью порядка двух часов можно найти предварительные версии песен, которые впоследствии попали на альбом "Bleach", а также материал, записанный с барабанщиком MELVINS Dale'ом Crover'ом, и записи для "Nevermind" с Chad'ом Channing'ом.





Old Friend Of KURT COBAIN Posts Audio From NIRVANA Rehearsal Tapes






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