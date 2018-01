13 янв 2018



Концертный релиз ROBERT PLANT & THE SENSATIONAL SPACE SHIFTERS выйдет зимой Девятого февраля на DVD и в цифровом варианте Eagle Rock Entertainment выпустит новый концертный релиз ROBERT PLANT & THE SENSATIONAL SPACE SHIFTERS "Live At David Lynch's Festival of Disruption", запись которого проходила в октябре 2016 года:



01. Poor Howard

02. Turn It Up

03. Black Dog

04. Medley: The Enchanter / Rainbow

05. Babe, I'm Gonna Leave You

06. Little Maggie

07. Medley: Hoochie Coochie Man / Whole Lotta Love / Mona

08. Going To California



Bonus Features include:



01. David Lynch on Creativity

02. David Lynch on Meditation

03. David Lynch on Music



Собранные средства от релиза будут направлены в David Lynch Foundation.























