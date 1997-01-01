12 янв 2018



Умер гитарист BABYMETAL Микио Фуджиокa, гитарист BABYMETAL, скончался в возрасте 36 лет.



«'Little' Guitar Kami их #BABYMETAL's #Kamiband ушел от нас в METAL GALAXIES. Мы надеемся, что сейчас он со своим гитарным гуру А. Холдсвортом и наслаждается гитарными уроками. Мы едины. Вместе, мы единое целое сейчас и на всегда, #RIP #THEONE.»



Микио был известен поклонникам группы как Ko-Gami или The Little God.



О его смерти сообщила жена в Твиттере, написав, что он упал с обзорной площадки тридцатого декабря и скончался от полученных травм пятого января.

















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