Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MIKE PORTNOY и JOHN PETRUCCI вместе [43]
*Новое видео JUDAS PRIEST 'Lightning Strike' [40]
*SODOM расстались с гитаристом и ударником [37]
*Фронтмен ORPHANED LAND KOBI FARHI: «Мы вечно виним религию или политик... [18]
*Новое пиво от IRON MAIDEN [17]
*
[= ||| все новости группы



*Babymetal*



12 янв 2018 : 		 Умер гитарист BABYMETAL

5 дек 2017 : 		 BABYMETAL выступили без одной участницы

11 авг 2017 : 		 Гитарист KORN присоединился на сцене к BABYMETAL

14 апр 2017 : 		 BABYMETAL организуют собственный рок-фестиваль

16 мар 2017 : 		 Концертный релиз BABYMETAL выйдет весной

19 дек 2016 : 		 Барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS присоединился к BABYMETAL для исполнения JUDAS PRIEST

1 дек 2016 : 		 BABYMETAL выступят на разогреве у GUNS N' ROSES

11 ноя 2016 : 		 Концертный релиз BABYMETAL выйдет зимой

29 июл 2016 : 		 Видео с выступления BABYMETAL

19 июл 2016 : 		 ROB HALFORD присоединился на сцене к BABYMETAL

29 май 2016 : 		 ROB HALFORD споёт с BABYMETAL

6 апр 2016 : 		 BABYMETAL выступили на телевидении

27 мар 2016 : 		 Новое видео BABYMETAL

18 мар 2016 : 		 Новое видео BABYMETAL

26 фев 2016 : 		 Трейлер нового альбома BABYMETAL

20 фев 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BABYMETAL

18 янв 2016 : 		 BABYMETAL о новом альбоме

13 дек 2015 : 		 Новый альбом BABYMETAL выйдет в апреле

22 сен 2015 : 		 BABYMETAL выступили вместе со SKRILLEX

2 сен 2015 : 		 BABYMETAL хотят научить METALLICA своим танцам

30 авг 2015 : 		 Танцуй с BABYMETAL

27 авг 2015 : 		 Концертное видео BABYMETAL

21 май 2015 : 		 BABYMETAL: «Мы многому научились у METALLICA»

18 май 2015 : 		 Репортаж о BABYMETAL

9 май 2015 : 		 Новое видео BABYMETAL

10 апр 2015 : 		 BABYMETAL нашли издателей в Европе

5 янв 2015 : 		 Фрагмент нового трека BABYMETAL

18 дек 2014 : 		 Трейлер нового релиза BABYMETAL

27 ноя 2014 : 		 Лидер KREATOR о BABYMETAL

13 ноя 2014 : 		 Концертный релиз BABYMETAL выйдет в январе

10 ноя 2014 : 		 BABYMETAL исполнили новую песню

6 окт 2014 : 		 Басист NAPALM DEATH о BABYMETAL

16 сен 2014 : 		 Репортаж японского ТВ о концертах BABYMETAL в США

22 авг 2014 : 		 MARTY FRIEDMAN: «BABYMETAL звучат как смесь MESHUGGAH с японской поп-музыкой»

15 авг 2014 : 		 Вокалист CARCASS защищает BABYMETAL от критики

11 авг 2014 : 		 Видео с выступления BABYMETAL

1 авг 2014 : 		 История BABYMETAL

28 июл 2014 : 		 Видео с первого аншлагового выступления в США BABYMETAL

16 июл 2014 : 		 BABYMETAL не имели никакого представления о металле, когда начинали

8 июл 2014 : 		 Видео с выступления BABYMETAL

6 июл 2014 : 		 BABYMETAL придумали новый жанр: Kawaii Metal

3 июл 2014 : 		 BABYMETAL открыли тур

18 июн 2014 : 		 BABYMETAL поедут в тур с LADY GAGA

14 мар 2014 : 		 Репортаж о выступлении BABYMETAL

27 фев 2014 : 		 Новое видео BABYMETAL

5 фев 2014 : 		 Новый альбом BABYMETAL выйдет в феврале

29 ноя 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления BABYMETAL

12 ноя 2013 : 		 Фрагмент нового DVD BABYMETAL

11 ноя 2013 : 		 Фрагмент нового DVD BABYMETAL

24 сен 2013 : 		 BABYMETAL выпустят DVD, Blu-Ray

4 сен 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления BABYMETAL

5 июн 2013 : 		 Новое видео BABYMETAL

18 апр 2013 : 		 BABYMETAL выпустят сингл в июне

23 июн 2012 : 		 Новое видео BABYMETAL

4 мар 2012 : 		 Новый сингл BABYMETAL

28 окт 2011 : 		 Первое видео японских принцесс "Idol-metal" BABYMETAL

| - |
|||| 12 янв 2018

Умер гитарист BABYMETAL

*
zoom
*
* *
Микио Фуджиокa, гитарист BABYMETAL, скончался в возрасте 36 лет.

«'Little' Guitar Kami их #BABYMETAL's #Kamiband ушел от нас в METAL GALAXIES. Мы надеемся, что сейчас он со своим гитарным гуру А. Холдсвортом и наслаждается гитарными уроками. Мы едины. Вместе, мы единое целое сейчас и на всегда, #RIP #THEONE.»

Микио был известен поклонникам группы как Ko-Gami или The Little God.

О его смерти сообщила жена в Твиттере, написав, что он упал с обзорной площадки тридцатого декабря и скончался от полученных травм пятого января.



BABYMETAL Guitarist MIKIO FUJIOKA Dies At 36





Like!+4Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 1310

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Therion Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом