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GEEZER BUTLER: «Не похоже, что BLACK SABBATH ещё соберутся» Басист BLACK SABBATH Geezer Butler недавно был гостем программы Full Metal Jackie — небольшие выдержки приведены ниже.



О том, когда пришло осознание, что финальное шоу BLACK SABBATH уже сыграно:



«Это случилось пару недель спустя. Потому что мы были в студии и записывали пять песен, которые отсутствовали на концертном диске. И этого не случилось до тех пор, пока я не оказался дома, вот где-то тогда я и осознал этот факт».



О том, что «скромность» не позволяет ему и его коллегам признавать, насколько грандиозно влияние группы на тяжёлую сцену:



«Я не думаю, что это скромность. Думаю, всё из-за того, что нас столько бомбили критикой в 1970-е, что в конце концов мы стали в это верить. И ничего особенного не было до тех пор, пока в 1980-е и 1990-е такие группы как METALLICA и ANTHRAX не стали говорить о том, что мы оказали на них влияние, вот тогда мы вновь поверили в себя».



О том, что оставалось постоянным за все годы выступлений с Tony Iommi и Ozzy Osbourne'ом:



«Думаю, сам факт игры с ними, потому что мы росли вместе и мы были друзьями. Полагаю, что это почти подсознательная связь, мы знали, что случится дальше. Не знаю, что ещё сказать. Играть с Tony, Ozzy и Bill'ом — совершенно не то, что с остальными. Это своего рода "я--и-так-прекрасно-знаю-что-случится-дальше", никаких обсуждений не требуется».



О том, что он делал, чтобы компенсировать отсутствие BLACK SABBATH в его жизни после финального шоу:



«Если честно, то не особо много. Я много поездил по Европе и Северной Америке, просто как турист. мы недавно переехали в новый дом, так что я был занят им. Да на этом, собственно, и всё».



О самом важном уроке, который он вынес за эти годы, будучи участником BLACK SABBATH:



«Просто оставаться честным по отношению к той музыке, которую делаешь. Мы видели много трендов, приходивших и уходивших, но всегда оставались верны настоящему звучанию SABBATH. И я считаю, что это очень важно. Я считаю, что потеряв уникальность однажды, ты потеряешь тех, кто любил её».



О вероятности новых шоу BLACK SABBATH или студийной работы:



«Не думаю, что она велика. Ozzy сейчас в прощальном туре, в котором проведёт года два — три. Так что я не думаю, что будет какой-то шанс на одиночное выступление или что-то большее — но это не беда. Мы ушли, будучи на вершине, и не стоит опускаться».



О том, над чем он сам работает:



«Ну... Я сейчас разбираю то, что накопилось у меня лет за десять — пятнадцать, риффы, идеи и прочее. Но всё на разных компьютерах и носителях, так что я пока просто собираю этот материал. И, может, в следующем году я соберу его и, быть может, выпущу ещё один альбом».























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